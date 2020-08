„Erst einmal überrascht“: Das sagen Wolfsburgs Grüne zu Bsirkes Kandidatur

Wolfsburg

Ex-Verdi-Chef Bsirske will für die Grünen in den Bundestag einziehen und strebt eine Kandidatur in Wolfsburg an. Der 68-Jährige stammt aus Helmstedt, ist aber in Wolfsburg zur Schule gegangen, der Vater arbeitete bei VW. Axel Bosse, Vorstandssprecher des Wolfsburger Grünen, kennt Bsirske sehr lange. „Er ist mein Jahrgang, hat hier in Wolfsburg Abitur gemacht.“ Von daher sei es für Bsirske naheliegend, hier eine Kandidatur anzustreben.

Trotzdem: „Wir waren erst einmal überrascht“, sagt Bosse über Bsirskes erste Anfrage in Wolfsburg. Bei Vorgesprächen im kleinen Kreis wurde vereinbart, dass sich Bsirske auf einer Mitgliederversammlung vorstellen sollte. „Eine Nominierung muss formal auf einer gemeinsamen Veranstaltung aller beteiligten Kreisverbände erfolgen“, erklärt Bosse. Neben Wolfsburg sind das die Mitglieder aus Gifhorn und Helmstedt. Das Treffen soll im September stattfinden, ein genaues Datum gibt es noch nicht. Wegen Corona gestaltet sich die Suche nach einem Versammlungsort schwieriger als sonst. „Vielleicht das Hallenbad oder die Stadthalle“, sagt Bosse.

„Wir waren erst einmal überrascht": Axel Bosse (Grüne) über Bsirskes Pläne für eine Bundestags-Kandidatur in Wolfsburg.

Entscheidend ist die Listenaufstellung der niedersächsischen Grünen für die Bundestagswahl

Reicht es möglicherweise für das Direktmandat im Wahlkreis? Bosse ist Realist, er lässt die Frage an dieser Stelle offen. „Es ist für Bsirske wichtig, einen der vorderen Plätze auf der Landesliste zu bekommen.“ Aufgrund des Frauenproporzes bei den Grünen benötigt Bsirske einen der geraden Plätze auf den obereren Rängen. Derzeit sind die niedersächsischen Grünen mit drei Frauen und drei Männern im Bundestag vertreten. „Er wird nicht mit Jürgen Trittin um Platz zwei kämpfen wollen, das halte ich für aussichtslos“, meint Bosse. Realistisch seien vielleicht die Plätze sechs, acht, zehn. Doch die Messe sei noch nicht gesungen, meint Bosse. Bsirske habe eine hohe Prominenz und lange bei den Grünen in Hannover gearbeitet. „Es kann sein, dass er da viele Leute hinter sich bringt.“

Wolfsburgs SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs : „Sehe Wahlkampf gelassen, aber freudig entgegen“

SPD-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender SPD-Unterbezirksvorsitzender Falko Mohrs, der bei der Bundestagswahl 2017 in Wolfsburg das Direktmandat holte, war ebenfalls überrascht über Bsirskes Ambitionen in der VW-Stadt. Sorge, dass ihm der bekannte Gewerkschafter allzu viele Stimmen streitig machen könnte, hat er nicht. „Ganz gleich, mit wem ich in den Wettstreit um ein Direktmandat gehe – ich sehe dem Wahlkampf gelassen, aber freudig entgegen.“ Mohrs sieht sich in der Region gut verankert und kennt die Anliegen und Sorgen der Bürger und Arbeitnehmer. Das von den Grünen geforderte Verbot für Verbrennungsmotoren ab 2030, der Strukturwandel im Landkreis Helmstedt – im Falle einer Nominierung Bsirskes ist Mohrs „gespannt, wie er sich zu den wichtigen Fragen der Region äußert.“

Von neun Bewerbern für die CDU-Kandidatur im Wahlkreis kommen drei aus Wolfsburg

„Wer die Kandidaten anderer Parteien sind ist für uns weniger entscheidend. Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf die Wahl zu gewinnen und gehen voller Selbstvertrauen und Motivation in den Wahlkampf“, sagt auch CDU-Kreisvorsitzender Christoph-Michael Molnar. Die Kreisverbände Wolfsburg und Helmstedt befänden sich in einem spannenden Prozess zur Wahl ihres Kandidaten für die Bundestagswahl. Neun Bewerber wollen sich im September den Mitgliedern der Kreisverbände vorstellen. Aus Wolfsburg treten die designierte Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Cindy Lutz, Manfred Schreiber und Norman Sibbe an. Gekürt werden soll die Kandidatin oder der Kandidat auf der Wahlkreismitgliederversammlung der CDU am 9. Oktober in Helmstedt.

