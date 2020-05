Wolfsburg

Auch am Dienstag gibt es keinen neuen Corona-Fall in Wolfsburg zu vermelden. Insgesamt bleibt es damit bei 293 Infektionsfällen im Wolfsburger Stadtgebiet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus liegt ebenfalls weiter bei 51. Im Klinikum Wolfsburg wird derzeit nur eine infizierte Person behandelt – und diese nicht auf der Intensivstation.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen in Wolfsburg stieg damals das letzte Mal am vergangenen Freitag an, als ein neuer Fall registriert wurde. Die Zahl der als genesen gemeldeten Menschen hingegen steigt weiter kontinuierlich an. Inwischen liegt sie bei 234 Personen – zwei mehr als am Vortag.

Von Steffen Schmidt