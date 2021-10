Erneuerung der CDU: Warum die Wolfsburger Vorbild sein könnten

Wolfsburg

Es braucht eine Erneuerung der CDU, das ist nach der historischen Niederlage bei der Bundestagswahl klar. Wie die Neuaufstellung gelingen könnte, zeigt ein Blick nach Wolfsburg. In der VW-Stadt haben die Christdemokraten die Weichen für eine Verjüngung schon vor Jahren gestellt.

„Wir brauchen weniger Lippenbekenntnisse, müssen mutig sein und neue Leute nach vorne lassen“, sagt der Wolfsburger CDU-Kreisvorsitzende Christoph-Michael Molnar. Er ist gespannt auf die Kreisvorsitzenden-Konferenz am Samstag, 30. Oktober, bei der in die Mitgliederschaft hineingehorcht werden soll. „Ich habe einiges aus Wolfsburg zu berichten – denn wir haben uns hier längst erneuert“, sagt Molnar.

Generationenwechsel im CDU-Kreisverband Wolfsburg

Im Oktober 2019 leitete Angelika Jahns nach mehr als 20 Jahren an der Spitze den Generationenwechsel beim CDU-Kreisverband Wolfsburg ein: Mit Molnar und Stellvertreterin Constanze Rößler rückten zwei junge Mitglieder an die Spitze. Jahns unterstützte als Ehrenvorsitzende den Prozess der Erneuerung. „Wichtig ist, dass die älteren Köpfe dabei bleiben und die jüngeren unterstützen“, sagt Jahns. Beispielsweise habe sie sich bereit erklärt, Partnerschaften für die neuen Ratsmitglieder zu übernehmen.

CDU-Kreisvorsitzende Angelika Jahns: „Wichtig ist, dass die älteren Köpfe dabei bleiben und die jüngeren unterstützen.“ Quelle: CDU Wolfsburg

Parallel leitete die Wolfsburger CDU strukturelle Veränderungen in den Bezirksverbänden ein. „Wir wollten offener und transparenter werden“, sagt Molnar. Corona habe dann zwar viele Veranstaltungen erschwert. Doch der Anfang war gemacht. Beim Neujahrsempfang 2020, kurz vor dem Aufbruch der Pandemie, habe „Aufbruchstimmung“ geherrscht.

Ausgezeichnete Nachwuchsarbeit in der VW-Stadt

Mit einer inzwischen auf 95 Mitglieder gewachsenen Jungen Union sowie der Schüler Union betreiben die Wolfsburger fleißige Nachwuchsarbeit, wovon wiederum der Verband profitiert. So unterstützt Beatrix Bogatzki von der JU die Social-Media-Arbeit, derzeit dreht sie Videos mit den neu gewählten Ratsleuten. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster wurden die jungen Christdemokraten aus Wolfsburg mit ihrem Vorsitzendem Arne Schulze als bester Kreisverband gekürt.

Engagierte Nachwuchs-Politiker: Die Junge Union in Wolfsburg wurde zum „besten Kreisverband Deutschlands“ gekürt. Quelle: Junge Union

Der frische Wind beim CDU-Kreisverband in Wolfsburg zeigte Erfolg: Bei der Kommunalwahl holte die Union in Wolfsburg entgegen dem Bundestrend zwei zusätzliche Sitze im Rat der Stadt sowie das Oberbürgermeisteramt. „In Wolfsburg waren wir sehr motiviert“, sagt Kreisverbands-Chef Molnar.

„Schonungslose Fehleranlayse“

Personelle Erneuerung allein wird auf Bundesebene nicht reichen. „Es ist wichtig, klare Positionen zu beziehen“, meint Jahns. „Was es braucht, ist eine schonungslose Fehleranalyse. Wir müssen uns fragen, wie man die Basis besser einbinden kann“, sagt Molnar.

Also ein Mitgliederentscheid zum künftigen Parteivorsitz der CDU? „So weit würde ich erstmal nicht gehen“, antwortet Molnar. Die jeweiligen Delegierten könnten aber wie in Wolfsburg mit Online-Befragungen ein Meinungsbild in ihren Verbänden einholen. Wichtig sei dabei, den Wunsch der Mitglieder zu akzeptieren.

CDU-Kreisvorsitzender Christoph-Michael Molnar: „Wir müssen uns fragen, wie man die Basis besser einbinden kann.“ Quelle: privat

Auch Jahns hat Zweifel an einem Mitgliederentscheid zum künftigen Parteivorsitz. Eine Beteiligung wie bei der SPD-Mitgliederbefragung sei zu wenig, um die Meinung der Mitgliedschaft zu repräsentieren. Sie würde das Wolfsburger Modell bevorzugen: „Die Mitglieder befragen und dieses Votum als Delegierte weitertragen in die Entscheidungsgremien.“

Kreisvorsitzenden-Konferenz der CDU am 30. Oktober

Jahns persönlich favorisiert für die personelle und inhaltliche Erneuerung ihrer Partei neben CDU-Vizin Silvia Breher die Vize-Fraktionschefin Gitta Connemann, Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann sowie den Bremer CDU-Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder.

Molnar will sich bei personellen Fragen noch nicht festlegen und die Kreisvorsitzenden-Konferenz am Samstag abwarten. Am 2. November wollen Präsidium und Bundesvorstand der CDU entscheiden, wie die Basis konkret in eine personelle und inhaltliche Erneuerung eingebunden wird. Ein Blick nach Wolfsburg könnte durchaus lohnen.

Von Christian Opel