Brand in Westhagen - Ermittlungen an der Dessauer Straße nach Feuer: Wer hat was gesehen?

Die Ermittlungen der Polizei nach dem Brand in Westhagen am Freitagnachmittag ergaben bisher kein eindeutiges Bild. Weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung sind ausgeschlossen. Die Neuland wollte das Gebäude sowieso abreißen, nutzte es aber noch bis November als Baubüro.