Wolfsburg

Ansturm auf den „Erlebnissommer 2021“: In einer Ausgabe von „Hallo Wochenende“ wurden zahlreiche Freizeitparks und Erlebnisorte vorgestellt. Für einige Ausflugsziele werden ab heute Tickets zum halben Preis an der WAZ-Konzertkasse angeboten.

Der Ansturm auf die Rabatte war am ersten Verkaufstag riesig: Am Montagmorgen gab es eine lange Warteschlange vor der Konzertkasse. „Die Karten sind limitiert und einige Angebote sind schon ausverkauft“, sagte Bettina Wittenberg, Leiterin der WAZ-Geschäftsstelle. So gibt es keine Tickets mehr für das Hasseröder Burghotel oder der Westernstadt Pullmann City im Harz.

Wolfsburg: In der WAZ-Geschäftsstelle werden vergünstigte Tickets zum „Erlebnissommer“ angeboten. Quelle: Britta Schulze

Die Wolfsburger freuen sich über die Aktion „Erlebnissommer“

Stefan Vahldeick aus Mörse hat noch Glück gehabt, er kaufte Eintrittskarten für das Otter-Zentrum Hankensbüttel, SeaLife Hannover und dem Rastiland. „Die Ausflüge sind eine schöne Alternative zum Urlaub, da wir in diesem Jahr wegen Corona nicht wegfahren“, erzählte Vahldeick.

An der WAZ-Konzertkasse gibt es Tickets für folgende Ausflugsziele: Otter-Zentrum Hankensbüttel, Wildpark Lüneburger Heide, Filmtierpark Eschede, Rastiland, BaumSchwebeBahn Bad Harzburg, Wildpark Müden, Escape-City Wolfsburg und das SeaLife Hannover. Pro Käufer werden maximal vier vergünstigte Tickets abgegeben, der Verkauf erfolgt ausschließlich an der WAZ-Konzertkasse. Ab Dienstag, 6. Juli, ist die Geschäftsstelle in der Porschestraße 74 wieder zu den derzeit gültigen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

