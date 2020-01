Erlebnisreif: Die neue Rabatt-Aktion von DOW, Autostadt und Phaeno

Stadtmitte

Autostadt, Phaeno und Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) schaffen mit „ Erlebnisreif“ ein neues Freizeitangebot. Dahinter steckt ein Angebot, das unterschiedlichste Ansprüche an Freizeitgestaltung generationenübergreifend erfüllt und sich vor allem an überregionale Gäste richtet. Das eigens für diesen Zweck konzipierte Erlebnisticket lädt dazu ein, alle drei Freizeitdestinationen an einem Tag kennenzulernen.

Rabatte für Eintritte für Outlets , Phaeno und Autostadt

„ Erlebnisreif“ beinhaltet Rabatte für die Designer Outlets sowie die Eintritte für das Phaeno und die Autostadt. Die Erlebnistickets gibt es von Freitag, 14. Februar, an allen Informationsständen und Kassen der drei Kooperationspartner. Nur wenige Fußminuten voneinander entfernt, finden Besucher eines der größten Outlet-Zentren, ein außergewöhnliches Science Center sowie den automobilen Themen- und Erlebnispark.

„Wir sehen unsere beiden Nachbarn, Phaeno und die Autostadt, nicht als Konkurrenten, sondern vielmehr als starke Partner. Hinter Erlebnisreif bündeln wir unsere Angebote und ermöglichen unseren Besuchern ein noch packenderes Freizeiterlebnis“, erklärt DOW-Centermanager Michael Ernst.

Erlebnisreif : Pilotprojekt zur Stärkung der Wahrnehmung

„Wir freuen uns auf ein spannendes Pilotprojekt zur Stärkung der Wahrnehmung der Erlebnisstadt Wolfsburg. Gemeinsam mit den Designer Outlets Wolfsburg, Phaeno und unseren Erlebnisangeboten werden wir noch mehr Menschen davon überzeugen, dass Wolfsburg eine Reise wert ist“, so Claudius Colsman, Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt.

Start der Kooperation: Plakat- und Social-Media-Kampagne

Den Start der Kooperation begleitet eine Plakat- und Social-Media-Kampagne unter dem Titel „Was tun, wenn erlebnisreif?“. Dabei setzt das Design der Wolfsburger Kreativagentur DD Konzept auf eine bunte Farbstimmung und eine illustrative Bildsprache mit Knalleffekt, um den Kerngedanken zu transportieren. Das Werbevideo entstand in Zusammenarbeit mit dem Wolfsburger Unternehmen Filmburg.

In der Kooperation der drei Einrichtungen habe man es geschafft, einen gemeinsamen und authentischen Auftritt zu schaffen, „der einprägsam ist und Lust auf einen Besuch – und eben nicht nur einen einzigen Besuch – in Wolfsburg macht“, sagt Michel Junge, Geschäftsführer des Phaeno.

Weitere Informationen zu Ticketpreisen und zur Kooperation im Internet unter erlebnisreif.de.

Von der Redaktion