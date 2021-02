Im Sommer 2020 startete eine Studie zum Alltag in Kindertagesstätten in Wolfsburg im Anschluss an den ersten Corona-Lockdown. Auf Initiative von und in Kooperation mit Volkswagen befragten Wissenschaftler zwischen dem 15. Juni und dem 14. September 2020 dabei 55 Erziehungsberechtigte, 13 Kinder und 19 Mitarbeitende von insgesamt 32 Kitas. In einer Online-Pressekonferenz stellten jetzt Prof. Eckhard Nagel (Universität Bayreuth) und Georg Lindinger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften, die ersten vorläufigen Ergebnisse vor. Die Auswertung wird in den nächsten Monaten fortgesetzt. Beteiligt am Projekt sind neben Uni, Stadt Wolfsburg und VW außerdem die Medizinische Hochschule Hannover und das Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung.