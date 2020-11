Erfolgsbilanz nach 20 Jahren: So hat sich der Wolfsburger Allerpark entwickelt

Wolfsburg

Drei Millionen Besucher im Jahr nutzen das umfangreiche Freizeitangebot auf einer Fläche von 130 Hektar: Die Entwicklung des Allerparks Wolfsburg ist nach 20 Jahren nahezu abgeschlossen, nun übernimmt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) die Vermarktung von der Wolfsburg AG. Zeit für eine Erfolgsbilanz.

Begonnen hat die Geschichte des Allerparks im Jahr 2000, als der Wolfsburger Rat den Masterplan Erlebniswelt verabschiedete. In dessen Schwerpunkt „Sport und Erholung“ stand der Allerpark als weitläufiges Erholungsgelände zwischen dem Mittellandkanal, der Aller und dem 1969 angelegten Allersee.

Anzeige

„Die Ausgestaltung des Allerparks als Freizeit- und Erholungsgebiet war eine unserer spannendsten Aufgaben“

Stadt und Wolfsburg AG investierten in den ersten fünf Jahren mehr als 100 Millionen Euro in die Infrastruktur, zum Teil gefördert durch die EU. Der Wiedereröffnung des Badelands folgten die Volkswagen Arena, der Kolumbianische Pavillon, die Wasserskianlage und die neue Eisarena. Hochseilgarten, Indoor- Fußball- und Spiele-Welt, Bowlingcenter und AOK Stadion samt VfL-Fußballwelt sowie Beachvolleyballfelder, der Planetenweg, der Discgolfparcours und eine neue Skaterskulptur. Letztes Großprojekt war das 2018 eröffnete Hotel Courtyard by Marriott Wolfsburg.

Die Entwicklung des Allerparks Im Jahr 2000 verabschiedete der Wolfsburger Rat den Masterplan Erlebniswelt. In dessen Schwerpunkt Sport und Erholung stand der Allerpark. Die wichtigsten Projekte, die Investoren und ihre Investitionskosten: 2002: Volkswagen-Arena; Wolfsburg AG; 53 Mio. Euro2002: Badeland; Stadt Wolfsburg; 35 Mio. Euro2004/2007: Kolumbianischer Pavillon und Die Insel; Allersee Event GmbH; 520 000 Euro2005: Wakepark; 700 000 Euro; Betreiber: Natale Grossmann Schmidt GbR; 2005/2006: Bau von Wegen, Plaza, Liegewiesen und Sportplätzen; Stadt Wolfsburg und EU; 12 Mio. Euro2006: Eis Arena; Stadtwerke Wolfsburg AG; 11,3 MioEuro2007: Socca-Five Arena (heute Hygia X-Perience Park); Newsports GmbH München; 4,2 Mio. Euro2009: Hochseilgarten Monkeymann; No Limit GmbH; 430 000 Euro2010: Strike Bowling- und Eventcenter; 3,2 Mio. Euro; Betreiber: Röhrdanz Fun + Fitness GmbH2011: Discgolf-Anlage; Wolfsburg AG, Stadt Wolfsburg2015: VfL-Stadion; Wolfsburg AG; 26,8 Mio. Euro2018: Hotel Courtyard by Marriott Wolfsburg; Volksbank BraWo, 27 Mio. Euro

„Die Ausgestaltung des Allerparks als Freizeit- und Erholungsgebiet war über 20 Jahre hinweg eine unserer spannendsten Aufgaben bei der Wolfsburg AG“, resümiert Vorstand Manfred Günterberg. „Damit haben sich Wolfsburg und wir selbst einen Namen gemacht, von dem wir bei weiteren Stadtentwicklungsprojekten profitieren.“

Ab 2021 übernimmt die WMG auch die Entwicklung der weiteren Baufelder

Neben der Investorenakquise und Projektentwicklung hatte das Unternehmen seit Juni 2007 im Auftrag der Stadt Wolfsburg das Areal auch vermarktet und das Veranstaltungsmanagement für den öffentlichen Raum übernommen. Ab 2021 übernimmt diese Aufgaben die WMG.

„Nahezu alle vorgesehenen Flächen sind an Betreiber von Freizeit- und Gastronomieeinrichtungen verkauft oder verpachtet, die Infrastruktur ist gut ausgebaut. Künftig werden wir verstärkt die Vermarktung in den Vordergrund stellen“, sagt Wolfsburgs Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann. „Durch den bisherigen regelmäßigen Austausch zwischen den beiden Häusern können wir nahtlos an die Arbeit der Wolfsburg AG anknüpfen.“

Luftbild vom Allerpark: Rund drei Millionen Besucher im Jahr nutzen das Freizeitangebot auf dem Gelände. Quelle: Wolfsburg AG

Die Vermarktung solle in enger Partnerschaft mit den Betreibern fortgeführt werden, um Synergien für den Ausbau des Marketings zu erzielen. Die WMG übernimmt in Abstimmung mit der Stadt Wolfsburg auch die weitere Entwicklung der noch vorhandenen Baufelder. So soll das Angebot weiter verdichtet werden. Das Motto „ Allerpark – unendlich viele Möglichkeiten“ bleibe Programm.

Von der Redaktion