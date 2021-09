Wolfsburg

Es war der erste Wettbewerb für Letizia Greco (20) und Alessandro Nicolosi (21). Und prompt haben die beiden Wolfsburger bei einem Bodybuilding-Wettbewerb im polnischen Warschau in ihren Kategorien jeweils den ersten Platz geholt. Beide sind überglücklich darüber: „Das ist ein schöner Ansporn für uns.“

Die beiden haben noch viel vor. Sie möchten Bodybuilder-Profis werden. Ihre Ausbildungen wollen sie natürlich erst einmal abschließen. Dass die jungen Leute gerade bei Bodybuilding gelandet sind, ist Letizia zu verdanken. Sie litt 2018 unter einer Essstörung und suchte neben Therapie noch einen Sport, um sich „wieder in ihrem Körper wohlzufühlen.“ Über die Social-Media-Plattform Instagram fand die angehende Bankkauffrau im August 2019 den Hamburger Fitness-Coach Tobias Hahne, der sie zum Bodybuilding brachte.

Auf der Bühne posieren

Einen schönen muskulösen Körper und vor allem auf der Bühne posieren – das gefiel ihr. Mit ihrer Begeisterung steckte sie ihren Freund Alessandro an. Beide trainieren zusammen. Gerade in der Zeit des Corona-Lockdown sei das sehr wichtig gewesen. Das Sportstudio Wolfsburg, in dem sie ihr Training machen, war dicht, deshalb mussten sie zuhause ihren Fitnessplan durchziehen. Was nicht einfach war. „Wir haben uns gegenseitig motiviert – einer von Lust hatte oft keine Lust“, erzählt Alessandro Nicolosi, der gerade eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker macht.

Zwei Tage hintereinander trainieren beide an Geräten. Bizeps, Bauchmuskeln, Beine, Waden. Dann ist einen Tag Regeneration, dann folgen wieder zwei Tage hintereinander Training. So läuft es die Woche ab. Aber nicht nur Training ist wichtig, um Muskeln aufzubauen. Sondern außerdem die richtige Ernährung.

Reis, Haferflocken, Huhn

Reis, Haferflocken, viel Hühnerfleisch, Reisflocken mit Proteinpulver. Das hört sich sehr einseitig an. Vor dem Bodybuilding-Wettbewerb in Warschau war es noch einseitiger. „Da habe ich nur Huhn und Bohnen gegessen“, erzählt Letizia Greco und lacht dabei. Das reduziere Fett. Vier Monate hielt sie diese harte Diät durch, konnte so ihr Gewicht von 68 auf 53 Kilogramm reduzieren. Ihr Freund machte diese Diät drei Monate, verlor so rund 13 Kilogramm.

Die Diät war hart. Aber sie brachte den erwünschten Erfolg: An ihren Körpern war kein Gramm Fett, nur Muskelmasse. Das überzeugte die Jury: Letizia Greco holte in ihrer Klasse „Figur“ den ersten Platz, Alessandro Nicolosi siegte in der Kategorie „Classic Physique“. Aber nicht alle mögen solche gestählten Körper. Letizia Greco bekam auf ihr YouTube-Video prompt blöde Kommentare.

Training statt Anabolika

Sie und ihr Freund sehen das entspannt. Nicht Anabolika oder andere Chemie sei Grund für die vielen Muskeln, sondern hartes Training und die Ernährung. „Wenn man das Körperfett reduziert, kommen die Muskeln bei jedem raus“, erklärt Alessandro.

Der Wettkampf ist jetzt vorbei – und die Körper sehen jetzt wieder normal aus. Denn der Speiseplan ist nicht mehr ganz so streng. „Wir gönnen uns auch mal ein Sushi-Essen, einen Burger oder ein Eis“, sagt Letizia. Süßigkeiten verkneifen sie sich. Alessandro erklärt warum: „Ein Snickers-Riegel hat so viel Kalorien wie 100 Gramm Reis, aber ich bin danach nicht satt.“

Wer ihnen auf Instagram folgen will: alessandr.nic und letizia.gre_.

Von Sylvia Telge