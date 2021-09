Erfahrung aus Reislinger Kita: Das bringen CO2-Ampeln

Wolfsburg

Der kleine Würfel in der Falkengruppe der katholischen Edith-Stein-Kita in Reislingen leuchtet in einem strahlenden Grün. „Alles in Ordnung“, will er damit sagen – der CO2-Wert im Raum ist so niedrig, dass die Ansteckungsgefahr gering ist. Schon seit März sind die neun Gruppen der Kita mit sogenannten CO2-Ampeln ausgestattet. Die städtischen Kitas und die Schulen sollen bald nachziehen. In Reislingen gibt es viel Lob für das System, aber auch Kritik daran, dass es noch immer keine mobilen Luftfilter gibt.

„Die Kinder sind unsere besten Wächter“, erzählt Kita-Leiterin Doris Heubach, als die WAZ am Donnerstag die Falkengruppe besucht. Die 21 Jungs und Mädchen im Alter von vier und fünf Jahren beobachten genau, ob der Würfel sich orange oder sogar rot färbt – dann müssen die Erzieherinnen dringend das Fenster öffnen.

Wichtiges Hilfsmittel: Die CO2-Ampel steht für alle sichtbar im Kita-Raum. Quelle: Boris Baschin

Im Winter muss die Kita praktisch dauerhaft lüften

Dass die CO2-Ampel an diesem Morgen auf Grün steht, verwundert nicht: Die Türen zum Spielplatz draußen und zum Flur sind weit geöffnet. Während die Stadt daran festhält, dass es reicht, die Räume in Kitas und Schulen alle 20 Minuten zu lüften, hat Heubach durch die CO2-Ampel andere Erfahrungen gemacht: „Im Winter müssen wir fast schon Dauerlüften, so schnell springt die Ampel um.“ Insbesondere für die Krippenkinder sei das ein Problem: „Sie können ihre Körpertemperatur noch nicht so gut regulieren.“

Smarte Lösung: Über ein Dashboard lassen sich verschiedenste Werte überprüfen. Quelle: Boris Baschin

Heubauch wünscht sich deshalb dringend zusätzlich mobile Luftfilter. Die sind derzeit aber nicht in Sicht: Die Stadt beschafft nur für die Schlafräume ihrer eigenen Kitas welche. Die katholische Kirche kann es sich ebenfalls nicht leisten, die teils mehrere Tausend Euro teuren Geräte für alle 58 Gruppen in den zehn Einrichtungen anzuschaffen.

Deshalb muss es vorerst anders gehen. „Die Ampeln sind schon eine ganz große Hilfe“, betont Heiner J. Willen, Geschäftsführer des Gesamtverbands der Katholischen Kirchengemeinden Wolfsburg.

So funktionieren die CO2-Ampeln Die von der Wobcom entwickelten Ampeln messen die CO2-Werte in den Spiel- und Aufenthaltsräumen über einen Sensor automatisch. Dieser kommuniziert über eine Plattform der Wobcom mit dem LED-Cube. Der wiederum stellt das Ergebnis der Messung visuell dar, indem er grün, orange oder rot leuchtet. Über ein Dashboard können die Kitas auch weitere Werte, wie beispielsweise die Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Bewegung in einem Raum erfassen. So lassen sich beispielsweise Heizkosten sparen.

Die Kirche hat die Geräte geleast

Auf das Engagement des Trägers ist es zurückzuführen, dass die katholischen Kitas deutlich früher CO2-Ampeln erhalten haben als die städtischen. „Unsere Controllerin hat gesagt, dass wir etwas machen müssen und hat dann die CO2-Ampeln entdeckt und bei der Wobcom angerufen“, berichtet Willen. Jetzt zahlt die Kirche knapp 20 000 Euro im Jahr für die geleasten Geräte und den Service drumherum.

Sie präsentieren die CO2-Ampel: Anatoli Seliwanow, Daniel Westphal, Heiner J. Willen, Stefan Griesemann und Doris Heubach (v.l.n.r.). Quelle: Boris Baschin

Die Wobcom hat die CO2-Ampeln im Zuge des ohnehin bereits vorhandenen „WOB.smart“-Systems selbst entwickelt. „Ein Sensor misst Werte, wie die Luftfeuchtigkeit, den CO2-Gehalt und die Temperatur“, erklärt Anatoli Seliwanow, Leiter Betrieb bei der Wobcom. Während die Kitas auf den „LED-Cube“ setzen, der ihnen per Licht anzeigt, wie der CO2-Gehalt in der Luft ist, bevorzugen viele Schulen eine andere Lösung: Sie lassen sich den Wert zukünftig auf dem Tablet oder Smartphone anzeigen, damit der leuchtende Würfel nicht vom Unterricht ablenkt.

Die Kita darf bald mobile Luftfilter testen

Für Kita-Leiterin Heubach hatte der WAZ-Besuch am Donnerstag auch etwas Gutes: Stefan Griesemann, Geschäftsführer der Firma Thieme, hörte ihre Angst vor dem nächsten Winter in der Pandemie. Er will jetzt aktiv werden und für die Krippenkinder in Reislingen schon in der kommenden Woche zwei mobile Luftfilter zur Verfügung stellen. Dann wird sich durch die Ampeln zeigen, wie sehr die Luftfilter für Verbesserungen sorgen...

Von Melanie Köster