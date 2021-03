Die Corona-Regeln werden schrittweise gelockert, bleiben aber an die Entwicklung der Infektionszahlen gekoppelt. Gastronomen und Händler in Wolfsburg sind enttäuscht über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz. Freude herrscht in den Buchläden – sie dürfen unabhängig von der Inzidenz wieder öffnen.