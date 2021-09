Wolfsburg

Auf der Bahnstrecke nach Wolfsburg kommt es zurzeit zu Behinderungen: Am frühen Morgen ist ein Enno beim Rangieren am Bahnhof entgleist, die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich den ganzen Tag an. Das Unternehmen Enno und einige Regionalzüge der Deutschen Bahn fahren deshalb nur bis zum Bahnhof Fallersleben. Busse bringen die Fahrgäste dorthin. Auch Fernzüge der Deutschen Bahn können nur eingeschränkt fahren und verspäten sich auf der Strecke Hannover-Berlin um bis zu eine Stunde.

Gegen 5 Uhr ist bei einer Rangierfahrt im Bahnhof Wolfsburg ein Zug des Enno entgleist. Es sollte die erste Fahrt des Tages werden. Fahrgäste oder Mitarbeiter (mit Ausnahme des Lokführers) waren zu dem Zeitpunkt noch nicht an Bord. Es wurde niemand verletzt, der Zugführer wurde allerdings wegen des Schocks medizinisch versorgt. Nach Informationen der WAZ geht es ihm den Umständen entsprechend gut.

Hochspannungsmast zerstört: Ein Ersatzmast lagerte ganz in der Nähe in Fallersleben. Die Kräne allerdings, die den Zug heben müssen, waren nicht so leicht zu beschaffen. Quelle: Britta Schulze

An dem Zug entstand allerdings erheblicher Sachschaden, ebenso an den Gleisanlagen und der Oberleitung. Für die Fahrgäste des Enno bedeutet das: Alle Züge beginnen und enden am Bahnhof in Fallersleben. Zwischen dem Wolfsburg Hauptbahnhof und Fallersleben fahren Busse. Die WVG registrierte in den Morgenstunden einen erhöhten Bedarf, musste aber keine Extra-Fahrzeuge einsetzen.

Im Fernverkehr betroffen sind die ICE-Züge Berlin - Hannover - Hamm(Westfalen) - Düsseldorf/Köln, sie verspäten sich um etwa 15 Minuten. Der Halt in Wolfsburg Hauptbahnhof entfällt. Die ICE-Züge Berlin - Kassel - Frankfurt (Main) - Basel - Schweiz verspäten sich um etwa 50 Minuten. Die Halte in Berlin-Spandau und Wolfsburg Hauptbahnhof entfallen. Die IC-Züge Berlin - Hannover - Bad Bentheim - Amsterdam verspäten sich um etwa 60 Minuten. Die Halte in Berlin-Spandau, Stendal und Wolfsburg Hauptbahnhof entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Magdeburg und Braunschweig.

Neun Züge blockiert: Verstärker-Fahrten fallen flach

Durch die Sperrung des Bahnhofs Wolfsburg sind außerdem neun Züge des Enno komplett blockiert und können nicht wie sonst eingesetzt werden. Dadurch müssen einzelne Verstärker-Fahrten entfallen. Aktuell hält das Unternehmen laut Auskunft des Sprechers dennoch einen verlässlichen Stundentakt ein. Bei Fahrten von und nach Hildesheim (RE50) kommt es aktuell allerdings zu leichten Verspätungen.

Abgehängt: Weil die Gleise an der Unfallstelle zwischen Wolfsburg und Fallersleben gesperrt sind, können neun Ennos nicht eingesetzt werden. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Die Sicherungs- und Aufräumarbeiten in Wolfsburg werden voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Gegen 15.30 Uhr werden zwei riesige Lastenkräne an der Unfallstelle erwartet, die den entgleisten Zug anheben sollen. Beschädigt wurde vermutlich neben der Oberleitung auch eine Weiche.

Ehemaliger Bahn-Mitarbeiter erläutert im WAZ-Video den Unfall:

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei übersah der Lokführer ein Signal und geriet dadurch auf ein falsches Rangiergleis. Da es sich bei dem Gleis um ein sogenanntes Notgleis handelt, das nach wenigen Metern endet, entgleiste der Zug und geriet mit den ersten drei Waggons auf den Schotter. Da bei den Ennos die Abteile nicht abkoppelbar, sondern fest miteinander verbunden sind, muss der gesamte Zug angehoben werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Die Bundespolizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Millionenschaden: Dieser Enno ist am Hauptbahnhof in Wolfsburg beim Rangieren entgleist. Verletzt wurde niemand – nur der Zugführer war an Bord. Er wurde wegen des Schocks medizinisch versorgt und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Quelle: Enno

Die Folgen bekam auch die Wolfsburger Geschäftsfrau Brunhilde Keiser zu spüren. Eigentlich wollte sie am frühen Morgen mit dem ICE von Wolfsburg aus direkt nach Basel zu einer Messe und von dort aus dann weiter zu ihrem Enkel nach Zürich fahren. Doch sie wurde schon vor dem Betreten des Bahnhofs von einer Schaffnerin informiert: „Sie brauchen gar nicht reinzukommen.“ Die Inhaberin der Uhren Keiser GmbH nahm ein Taxi nach Fallersleben und musste dann fünfmal umsteigen. Jetzt hat sich die 83-Jährige vorgenommen: „Zurück nehme ich den Flieger.“

Infos für Bahnkunden zu den aktuellen Fahrplänen und Verspätungen gibt es unter www.der-enno.de beziehungsweise unter www.bahn.de/service/fahrplaene/aktuell.

