Wolfsburg

Verbraucher spüren es deutlich, die gestiegenen Energiepreise reißen ein Loch in die Finanzen. Immerhin gute Nachrichten gibt es für Stromkunden der LSW: Entgegen des aktuellen Trends sinkt der Strompreis für die rund 150 000 Kunden. Aber: Der Preis für Erdgas steigt. Beides gilt ab 1. Januar 2022. Das teilte die LSW-Geschäftsführung am Mittwoch mit.

Energie wird immer teurer und das hat vielschichtige Gründe: Einerseits ist die Nachfrage weltweit gestiegen. Nach der Corona-Krise hat sich die Wirtschaft in vielen Ländern schneller erholt als gedacht und Unternehmen konnten wieder produzieren. Andererseits ist das Angebot an Energie gesunken. Zum Beispiel durch Dürre und Windflaute. Und der harte Winter hat in einigen Ländern die Reserven geschmälert.

Aktuelle Klimaschutzmaßnahmen machen Energie zusätzlich teuer

Und dann sind da noch die Klimaschutzmaßnahmen. Auch sie sorgen für höhere Preise. Seit Anfang 2021 müssen Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den Markt bringen, einen CO2 -Preis zahlen. Das sind 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid.

So hat sich der Strompreis in den letzten Jahren auf dem Energiemarkt entwickelt. Quelle: LSW

Weiter sollen die Energiewende sowie der Atom- und Kohleausstieg vorangetrieben werden – das verändert den Strommarkt. Erzeuger von Ökostrom, zum Beispiel aus Offshore-Windkraftanlagen, Wasser- oder Solarenergie erhalten eine garantierte Einspeisevergütung für die von ihnen erzeugte saubere Energie. Diese Vergütung wird mit der EEG-Umlage finanziert, die am Ende vom Stromkunden bezahlt wird.

So setzt sich der Strompreis zusammen, Quelle: LSW

Diese Umlage wurde jetzt gesenkt – „und das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Strompreise zu senken“, sagt Jürgen Hüller, Geschäftsführer der LSW Energie. Und obgleich die Preise an der EEX-Energiebörse (EEX steht für European Energy Exchange) seit Beginn des Jahres kontinuierlich steigen und im Oktober bei 160 Euro pro Megawattstunde lagen (im Schnitt lag der Preis vor Corona bei 40 bis 50 Euro), hat die LSW kontinuierlich Strom über einer längeren Zeitraum und zu guten Konditionen einkaufen können.

Das bedeutet die Preissenkung für den Stromkunden:

Für den Kunden bedeutet das eine Senkung des Arbeitspreises um brutto 1,19 Cent je Kilowattstunde. Ein Privathaushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden spart monatlich im Schnitt 3,50 Euro. Wie sich der Strompreis in Zukunft entwickeln wird, sei ungewiss, sagt die LSW.

LSW: Preise für Individualstrom Preis bis 31. Dezember 2021: – Arbeitspreis brutto: 27,98 Cent je Kilowattstunde – Grundpreis brutto: 7,50 Euro je Monat Preis ab 1. Januar 2022: – Arbeitspreis brutto: 26,79 Cent je Kilowattstunde – Grundpreis brutto: 7,50 Euro je Monat Preissenkung brutto: 1,19 Cent je Kilowattstunde

Das bedeutet die Preiserhöhung von Erdgas für den Kunden:

Anders sieht es für die rund 30 000 Gas-Kunden in Wolfsburg und Gifhorn aus. „Die Entwicklung des Gaspreises kennt nur eine Richtung“, sagt Hüller. Und die zeigt steil nach oben. Genau wie Strom wird Erdgas auch auf dem EEX gehandelt und eingekauft – und dort kostet aktuell eine Megawattstunde um die 70 Euro. Für Kunden bedeutet das ab 1. Januar 2022 eine Brutto-Preiserhöhung von 2,08 Cent je Kilowattstunde.

So hat sich der Preis für Erdgas auf dem Energiemarkt entwickelt. Quelle: LSW

Dennoch ist Gas weiterhin eine günstige Alternative zum Öl. Die LSW hat festgestellt, dass viele Haushalte seit einiger Zeit begonnen haben, zu wechseln. Vor allem in Hinblick auf CO2-Steuer und explodierendem Öl-Preis.

Entwicklung des Erdgas Preises. Quelle: LSW

LSW: Preis für Komfortgas Preis bis 31. Dezember 2021: – Arbeitspreis brutto: 5,10 Cent je Kilowattstunde – Grundpreis brutto: 9 Euro je Monat Preis ab 1. Januar 2022: – Arbeitspreis brutto: 7,18 Cent je Kilowattstunde – Grundpreis brutto: 9 Euro je Monat Preiserhöhung brutto: 2,08 Cent je Kilowattstunde

Preis für Fernwärme bis Sommer 2022 stabil:

Für Fernwärme-Kunden gibt es insofern gute Nachrichten als dass die LSW versichert, dass die Preise im kommenden Winter stabil bleiben. Am 1. Juli sank der Preis um fünf Prozent und dieser aktuelle Preis wird bis zum 30. Juni 2022 fortwirken, „die Kunden erleben auch nach einem harten Winter keine böse Überraschung“, versichert Dr. Frank Kästner, Geschäftsführer der LSW Holding. Das liegt daran, dass die LSW einen Liefervertrag mit der VW-Kraftwerk GmbH hat.

Wer übrigens in Vergleichsportalen günstige Strom- oder Gaspreise ermitteln und den Anbieter wechseln möchte, sollte genau hinschauen, rät Sybille Schönbach, Geschäftsführerin LSW Holding: „Es gibt Portale, da erscheinen nur Anbieter, die auch Provision zahlen....“

Von Claudia Jeske