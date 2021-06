Wolfsburg

Am 24. Juni ist Stichtag: Dann endet in Deutschland die Spargelsaison – und zwar in jedem Jahr, egal wie das Wetter war. Eine Woche vor dem endgültigen Ende fragte die WAZ bei Beschickern auf den Märkten nach der Bilanz und schielte auf die aktuellen Preisen.

Bis zu 20 Euro das Kilo kostete Freilandspargel zu Beginn der Saison in Wolfsburg, der allererste kam von beheizten Feldern. Viele Händler sind dazu übergangenen, nicht mehr die Kilo-Kosten, sondern nur noch den Preis für die Menge von 500 Gramm auszuschreiben. Dann erschrickt man nicht so.

Zur Galerie Die Spargelsaison geht zu Ende. Kurz vor Schluss hörte sich WAZ-Redakteurin Andrea Müller-Kudelka bei Anbietenden in Wolfsburg um – und teilt Infos und Rezepte in dieser Bildergalerie von Britta Schulze.

Bei Carsten Kundt auf dem Markt in Fallersleben liegen die Kilo-Preise zwar inzwischen nur noch bei 8 bis 9 Euro, aber er hat dafür gesorgt, dass die Kundschaft ihn in jedem Fall bezahlen kann. „Ach, mit Karte geht ja nicht“, sagt ein Mann, der gerade sein Portemonnaie öffnet. „Doch, das geht!“, sagt Kundt und zieht ein Lesegerät in der Größe eines Handys aus der Tasche. Drei bis vier Kilo auf einen Schlag kaufe in diesem Jahr trotzdem kaum jemand, bedauert er.

Preise schwanken

Doch liegt das nur am Preis? Je nach Güte und Beschaffenheit der Stangen schwanken die Kosten sehr. Im Trend liegt grüner Spargel – obwohl der grundsätzlich teurer ist, weil er oberirdisch langsamer wächst. Die Sprossen der Pflanze sind ja auch zusätzlich mit der Photosythese beschäftigt, die sie so grün macht. Zudem ist die erste Husche in diesem Jahr verfroren, während der weiße Spargel in den angehäufelten Beeten durch die Erde vor der Kälte besser geschützt war. Der sträubte sich aber lange, den Kopf in die Kälte zu stecken – deshalb gibt es eine menge krumme Stangen.

Zu krumm, zu dick, zu dünn, beim Stechen oder während des Transports abgebrochen – wegwerfen wäre nun wirklich zu schade, aber dieser Spargel ist im Verkauf natürlich billiger. Bruchspargel ist für 2,50 Euro pro 500 Gramm zu haben.

Hier gibt es frischen Spargel Nur bis zum 24. Juni wird in jedem Jahr Spargel gestochen – dann braucht das Edelgemüse Ruhe, damit die Pflanzen im nächsten Frühjahr wieder gute Qualität liefern. Verkaufsstände gibt es an vielen Supermärkten und auf allen Wochenmärkten in Wolfsburg. Einzelne Stände sind an bestimmten Tagen hier aufgebaut (ohne Gewähr auf Vollständigkeit): Ehmen Heinrich-Deumeland-Straße (Pape), täglich Fallersleben Altstadt, Biewendt (Gut Brenneckenbrück), Mi, Fr + Sa Erich-Netzeband-Straße, LSW (Gut Brenneckenbrück), Mo – So Gifhorner Straße Richtung Sülfeld (Gut Brenneckenbrück), Wolfsburger Landstraße (Eickhorster), Do – Sa + So Heiligendorf Bäckerei Tolle (Pape), täglich Vorsfelde Hohls-Parkplatz (Gut Brenneckenbrück), Mo – Fr + So ab 8 Uhr, Sa ab 6.30 Uhr Lange Straße, früher Bahrs (Santelmann), Do – Sa Wolfsburg Hauptbahnhof (Pape), Mi – Fr Reislinger Markt (Gut Brenneckenbrück), Fr + Sa Volkswagen (Hof Soltau), Tor Nord Mo – Fr, Tor West Di + Do, Tor FE Mo, Mi + Fr Achtung: Wegen geringer werdender Mengen läuft der Verkauf oft nur vormittags

Das Spargel-Schälen bieten die meisten Stände vor Ort gratis an, das war ein kleiner Trost für die relativ hohen Preise. An den Buden vom Gut Brenneckenbrück gibt es die geschälten Stangen täglich frisch abgepackt zum Mitnehmen auch in versiegelten Plastikboxen. „Der wird in diesem Jahr ganz viel genommen“, sagt Verkäufer Volker Ulbrich. Es handelt sich übrigens um Bio-Spargel, die Felder werden mit natürlichem Mist gedüngt. Die Plastikverpackung passt nicht so gut dazu – aber wer bringt schon ein feuchtes Leinentuch zum Einwickeln mit auf den Markt. Obwohl: Das wäre vielleicht eine Idee fürs nächste Jahr. Nachhaltig.

Wiechmanns Hof aus Walsrode fährt eine andere Schiene. Verkäufer Cord Cordes bietet die oberen Teile des dünnen Strippenspargels im hübschen Bund an und versichert: „Den muss man gar nicht schälen!“ zum Beweis beißt er ein kleines Stück von einer rohen Stange ab und kaut genüsslich. Er selbst koche Spargel im übrigen nie im Wasser, sondern brate ihn grundsätzlich in der Pfanne an, verrät er.

Von Andrea Müller-Kudelka