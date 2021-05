Endlich wieder: Publikum genießt Blues-Konzert im Biergarten

Wolfsburg

Endlich wieder Live-Musik: Das erste Konzert seit Monaten haben das Kulturwerk der Stadt Wolfsburg und das Hallenbad am Samstagabend im Biergarten des Kulturzentrums veranstaltet. Unter dem Titel „Jazz Connection“ hatte der bekannte Wolfsburger Musiker Henny Baldt ein Trio zusammengestellt, dass für einen sehr unterhaltsamen Abend und ein begeistertes Publikum sorgte.

Die Zahl der erlaubten Besucher war sehr begrenzt, die Bestuhlung weitläufig über das Gelände verteilt. Trotzdem kam schnell gute Stimmung auf, denn die drei Akteure auf der Bühne boten ein sehr ansprechendes Programm. Mit Klassikern des modernen Jazz unterhielten sie zwei Stunden lang das Publikum.

Blues-Medley von Ellington bis Parker

Gleich zu Beginn öffnete sich ein großer musikalischer Raum. Mit einem Blues-Medley, in dem Stücke von Duke Ellington, Charlie Parker und anderen Komponisten eingebaut waren, begannen die Musiker den Abend stimmungsvoll.

„Es ist doch alles irgendwie Blues in diesen Zeiten“, sagte Henny Baldt im Laufe des Abends. Doch für diese zwei Stunden war das komplett vergessen. Das lag nicht nur an der schönen Auswahl der Stücke, sondern auch an dem exzellent zusammengestellten Trio.

Drei Hochkaräter an den Instrumenten

Baldt, der wie immer am Schlagzeug saß, hatte mit Pianist Achim Kück aus Springe und Kontrabassist Michael Cammann aus Hannover zwei echte Hochkaräter eingeladen. Die Kommunikation unter den drei Musikern klappte hervorragend. So war es ein sehr lebendiger Abend, der den Künstlern zu Recht sehr großen Applaus einbrachte.

Zu hören waren unter anderem Stücke, die auch die Leute kennen, die sich überhaupt nicht mit Jazz auseinandersetzen. Cole Porters „Night And Day“ oder Bart Howards „Fly me to The Moon“, das spätestens durch die Interpretation von Frank Sinatra Weltruhm erlangte, waren darunter. Auch das durch Dave Brubeck unsterblich gewordene „Take Five“ gehörte dazu.

Solo-Einlagen überzeugten

Alle drei Musiker zeigten ihr großes Können sowohl im Zusammenspiel als auch in schönen Solo-Einlagen. Pianist Kück stach trotz allem noch hervor mit sehr virtuosem Spiel und immer wieder wunderbaren Ideen zu den einzelnen Stücken. Die teilweise rasend schnellen und harmonisch manchmal überraschenden Einwürfe belebten das Konzert ungemein.

Das Publikum im lauschigen Biergarten war begeistert und hätte am Ende gerne noch mehr als die drei gespielten Zugaben gehört. Aber irgendwann musste ja auch einmal Schluss sein, zumindest für diesen Abend. Denn es sind noch weitere Konzerte in der attraktiven Location geplant.

Die nächste Veranstaltung ist ein Singer-Songwriter-Abend mit „Maikel Tretschok & Lalibella“ am Samstag, 6. Juni. Die Karten müssen im Vorfeld online gekauft werden. Für das Betreten des Biergartens ist die Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Schnelltests erforderlich.

Von Robert Stockamp