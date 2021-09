Stadtmitte

Endlich wieder Champions League in Wolfsburg: Der VfL Wolfsburg empfängt am Mittwochabend um 21 Uhr den FC Sevilla in der Volkswagen-Arena – und die spanischen Fans feiern schon vor dem Spiel.

Fans des FC Sevilla feiern in der Wolfsburger City

Schon am frühen Nachmittag schlendern Sevilla-Fans in die City, halten ihre FC-Fahne hoch und singen Sevilla-Lieder. Sie sind sich sicher: Der FC Sevilla gewinnt in der VW-Stadt. Und freuen sich aufs Match.

Für den VfL Wolfsburg ist der sechsmalige Sieger der Europa League und aktuelle Dritte der spanischen Liga ein echter Brocken. Aber die VfL-Fans sind guten Mutes: Das vorerst letzte Heimspiel in der Champions League im April 2016 gewannen die Wölfe mit 2:0 gegen Real Madrid. Auch damals war das spanische Team der große Favorit...

Von der Redaktion