Wenn Sie heute das Geburtstagsständchen „Happy birthday“ hören, dann sind Sie Zeuge eines ganz besonderen Moments: 2020 ist ein Schaltjahr, und am 29. Februar dürfen gerade einmal 55.000 Menschen in ganz Deutschland mal wieder richtig Geburtstag feiern. Wie das so ist, erzählt Antonia Schönberger (12) aus Müden im Landkreis Gifhorn.