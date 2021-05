Wolfsburg

Das Warten hat ein Ende: Am Donnerstag hat das Robert Koch-Institut (RKI) für Wolfsburg eine Inzidenz von 57,1 herausgegeben. Da der Wert damit den fünften Werktag in Folge unter der kritischen Marke von 100 liegt, treten ab Samstag wahrscheinlich zahlreiche Corona-Lockerungen in Kraft.

Noch hat die Stadt nicht offiziell bestätigt, dass die Notbremse fällt. Die Voraussetzungen für Lockerungen sind laut der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) aber da: „Wenn der Inzidenzwert gemäß RKI für Wolfsburg bis einschließlich Donnerstag, den 20. Mai, unter 100 liegen sollte, könnte die Landesverordnung frühestens ab Samstag, den 22. Mai, Anwendung finden und somit die Außengastronomie wieder öffnen“, teilte eine Sprecherin vor wenigen Tagen mit.

Auch der Einzelhandel in Wolfsburg darf öffnen

Neben den Wirten dürfte ab Samstag auch der Einzelhandel wieder für Kunden mit einem aktuellen negativen Corona-Test, Genesene oder vollständig Geimpfte öffnen.

Die Ausgangssperre endet mit der Corona-Notbremse ebenfalls. Zudem sehen die niedersächsischen Vorgaben für Städte mit einer Inzidenz von unter 100 Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen vor. Sowohl in der Öffentlichkeit also auch im privaten Rahmen sind dann Treffen mit Personen des eigenen Haushaltes und zwei Personen aus einem weiteren Haushalt wieder erlaubt.

Sport ist bei einer Inzidenz von unter 100 drinnen grundsätzlich wieder erlaubt, allerdings müssen auch hier die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden.

Von Melanie Köster