Endlich: Sanierung der Fassade am Rathaus Wolfsburg soll bald starten

Wolfsburg

Die Löcher in der Fassade des Wolfsburger Rathauses könnten bald der Vergangenheit angehören. In etwa einem Monat soll endlich die Sanierung der Außenhülle beginnen. „Der Start der Sanierung ist für Ende September/Anfang Oktober anvisiert“, so ein Sprecher der Stadt. Derzeit werde der Ablauf zwischen der beauftragten Firma und den Fachingenieuren der Stadt abgestimmt. Zur voraussichtlichen Dauer der Baumaßnahmen will sich die Verwaltung derzeit nicht äußern. „Die Stadt wird ausführlich darüber informieren, sobald die Absprachen beendet sind.“

Eigentlich sollte das Gerüst nur 18 Monate stehen

Bereits im April 2020 begann der Aufbau des riesigen Gerüsts rund ums Rathaus. Es dient als Schutz vor Platten, die sich von der Fassade lösen und herabfallen könnten. „Seit dem Aufbau des Gerüsts wurden einzelne Plattenteile, die offensichtlich lose waren, entnommen“, so der Sprecher weiter. Bis zum Aufbau des Gerüsts hatte die Stadt knapp 100 schadhafte Platten ausgebaut.

Das Wolfsburger Rathaus ist für die Sanierung sprichwörtlich gerüstet – seit fast eineinhalb Jahren.

Ursprünglich sollte die Sanierung bereits im Frühjahr dieses Jahres starten. Doch durch die Corona-Pandemie kam es zu Verzögerungen. Für die geplante Standzeit des Gerüsts von 18 Monaten hatte die Stadt 1,56 Millionen Euro eingeplant. Durch die Verzögerungen könnten die Kosten also noch steigen.

Die Kosten für das Baugerüst 1,56 Millionen Euro hat der Rat für die Einrüstung des Wolfsburger Rathauses bewilligt. Davon entfallen 1,4 Millionen Euro allein auf die Kosten für das Gerüst. Der Abbau des Glockenspiels und dessen Stahldachs, die Lagerung und der Wiederaufbau kosten 75 000 Euro, allein 50 000 Euro entfallen auf die Planung für das Gerüst, dazu kommen 10 000 Euro für die Koordination von Sicherheits- und Gesudheitsschutz auf der Baustelle und 25 000 Euro sonstige Kosten.

Insgesamt kostet die Sanierung 3,2 Millionen Euro

Für die Sanierung der Rathausfassade sind insgesamt 3,2 Millionen Euro eingeplant. Als Material wurde zusammen mit Geologen und Mitarbeitenden der Denkmalpflege römischer Travertin aus zwei Steinbrüchen in Tivoli ausgesucht, etwa 30 Kilometer östlich von Rom. Das ginge sicher günstiger. Doch die Stadt begründet die Auswahl des Materials mit den Vorgaben des Denkmalschutzes.

2,55 Millionen Euro entfallen auf den Austausch der Platten am Hochhaus vom Rathaus A. Weitere 650 000 Euro kostet der Austausch der noch originalen Platten am Ratstrakt, die bei der Sanierung im Jahr 2012 noch nicht ausgetauscht wurden. Außerdem sollen Fenster am Ratstrakt saniert werden. Die beiden Positionen hat die Stadt in der Abrechnung getrennt, um den Kostenanteil des Plattenaustauschs am Hochhaus im Gerichtsverfahren getrennt geltend machen zu können.

Die Prozesse um Schadensersatzforderungen ziehen sich hin

Bereits im Mai hatte der Rat der Stadt Wolfsburg grünes Licht für die Sanierung gegeben, unabhängig vom Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung. Denn ob die Stadt Schadensersatz für den Verbau der mangelhaften Kalksandsteinplatten erhält, ist offen. Die seinerzeit beauftragte Baufirma ist insolvent, die Stadt versucht über den Rechtsnachfolger, an Schadenersatz zu kommen. Zum Rechtsstreit selbst äußerte sich die Stadt auf WAZ-Anfrage nicht. Im Finanzausschuss im Mai dieses Jahres hatte Hochbauamtsleiter Dr. Christian Brinsa erklärt, die Prozesse könnten noch einige Zeit andauern.

2012 war das Wolfsburger Rathaus für fünf Millionen Euro saniert worden. Als die Baumaßnahme vergeben wurde, hatte die Stadt die Einhaltung von Qualitätszertifikaten eingefordert. Doch offensichtlich taugte der Kalksandstein nicht viel. Doch die Platten begannen bereits nach wenigen Jahren, sich zu lösen.

Von Christian Opel