Innenstadt

Eine große Überraschung bereiteten Kinder des Islamischen Kulturzentrums Wolfsburg den Bewohnern des benachbarten Emmausheims. Insgesamt 200 Pakete mit Geschenken und selbst gestalteten Karten übergaben sie am Samstagvormittag. So wollten sie in schweren Zeiten den alten Menschen eine Freude machen.

Kinder möchten Senioren eine Freude bereiten

„Gerade in Corona-Zeiten war es schwer für uns, aber auch für die Alten“, erklärte Talal Atassi. Der Zehnjährige aus Gifhorn gehört zu einer Gruppe aus Kindern, die sich regelmäßig im Kulturzentrum treffen. Gemeinsam war die Idee entstanden, etwas zu organisieren, um alten Menschen eine Freude zu bereiten.

„Wir haben dann Spenden im Islamischen Kulturzentrum gesammelt“, erzählte Talal. Dafür hatten sie ganz viele Kekse gebacken. Am Ende kamen genug Spenden zusammen, um für ein Awo-Altenheim in Braunschweig und die Bewohner des Emmausheims eine Überraschung zu gestalten.„Ich dachte mir, es wäre doch etwas Gutes, gleich hier in der Nachbarschaft die Menschen zu erfreuen“, sagte Dr. Issam Maarouf. Der Allgemeinmediziner hat seine Praxis gleich neben dem Emmausheim und kennt die Einrichtung und ihre Bewohner gut.

Schenken macht Spaß: Auch die Kinder freuen sich, den Senioren eine Überraschung zu bereiten. Quelle: Hermstein

Viele Geschenke: In mehreren Rollwagen wurden die Geschenke transportiert

Im Austausch mit der Pflegeleitung kam man dann darauf, dass sich Hygieneartikel als Geschenke besonders gut eignen würden. Und so gestalteten die Kinder für alle 200 Bewohner die Päckchen. An jedem davon hing eine Karte mit einer von Hand gestalteten und beschriebenen Karte. Die Mitarbeiterinnen des Emmausheims nahmen die Geschenke stellvertretend mit Freude entgegen. Mehrere Rollwagen waren nötig, um die schweren Kisten ins Haus zu bringen. Einigen wenigen Bewohnern konnten persönlich Päckchen übergeben werden. Es war so kalt, dass nur wenige Menschen draußen unterwegs waren.

Aus Braunschweig haben die Kinder übrigens ein besonderes Geschenk erhalten. Ein Bewohner bedankte sich mit einem großen selbst gemalten Bild bei den Jungen und Mädchen.

Von Robert Stockamp