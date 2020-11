Wolfsburg

Die Diakonie Wolfsburg kämpft mit mehreren Corona-Fällen in ihren Pflegeheimen. Eine Bewohnerin im Emmaus-Heim sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Diakonie am Sonntag mit. Sie befinde sich derzeit im Krankenhaus zur Behandlung. Außerdem haben sich den Angaben zufolge insgesamt fünf Beschäftigte der Diakonie-Seniorenzentren St. Marien, Johannes-Paul-II und des Emmaus-Heims nachweislich mit Corona infiziert. Alle drei Einrichtungen sind ab sofort für Besucher geschlossen.

Schnelltests bei den Bewohnern des betroffenen Wohnbereichs seien negativ ausgefallen

Über den positiven Corona-Test einer Bewohnerin im Emmaus-Heim sei man am Sonntag informiert worden, erklärte die Diakonie. Die Erkrankte habe seit dem 5. November in dem Altenpflegeheim gelebt. „Wir haben mit Bekanntwerden der Infektion sofort alle Schutzmaßnahmen zusätzlich verstärkt und stehen im engen Austausch mit den zuständigen Behörden“, sagte eine Sprecherin. Unmittelbar durchgeführte Antigen-Schnelltests bei den Bewohnern des betroffenen Wohnbereichs seien negativ ausgefallen. Das mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Testkonzept sehe darüber hinaus routinemäßige Antigen-Schnelltests bei allen Bewohnern, Besuchern und Mitarbeitern vor.

Das Emmaus-Heim ist ab sofort für Besucher geschlossen. Ausnahmen seien nur noch in einer Palliativsituation möglich. Der betroffene Bereich wurde der Diakonie zufolge von den anderen Wohnbereichen der Einrichtung getrennt. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einem festen Bereich zugewiesen, das heißt sie dürfen zwischen den Wohngruppen nicht mehr wechseln“, erklärte die Sprecherin. Die Bewohner würden engmaschig auf Symptome kontrolliert und die Mitarbeiter führten für sich selbst Gesundheitstagebücher. Die Mitarbeiter im Emmaus-Heim tragen den Angaben zufolge Schutzausrüstung und FFP2-Masken. Auch die Bewohner des betroffenen Wohnbereichs tragen FFP2-Masken, sofern sie dies tolerieren.

Positiv getestet wurden Mitarbeiter aus der Verwaltung und aus der Pflege

Neben einer Bewohnerin im Emmaus-Heim hätten sich in Einzelfällen auch Mitarbeiter der Diakonie im Seniorenzentrum St. Marien, im Seniorenzentrum Johannes-Paul-II und im Emmaus-Heim mit dem Coronavirus infiziert. „Dies betrifft sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung als auch aus der Pflege“, so die Sprecherin. Die betroffenen Pflegekräfte hätten vor Bekanntwerden ihrer Infektion mit FFP2-Masken und unter Einhaltung der Hygieneregeln gearbeitet. „Wir gehen zurzeit davon aus, dass es zu keiner Übertragung gekommen ist. Die Schutzmaßnahmen wurden, wie im Fall der erkrankten Bewohnerin, sofort verstärkt und das Gesundheitsamt informiert“, betonte die Diakonie-Sprecherin. Auch in diesen Fällen seien die Schnelltests bei allen getesteten Bewohnern negativ ausgefallen.

Die fünf Corona-Infektionen in der Belegschaft wurden laut Diakonie in den vergangenen zwei Tagen durch Schnelltests erkannt. „Diese Mitarbeitenden wiesen keinerlei Symptome auf und sind sofort vor Dienstantritt in die häusliche Isolation gesendet worden“, hieß es. Das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht seien informiert. Die Schnelltests für die Mitarbeiter in den betroffenen Einrichtungen würden täglich vor Dienstantritt fortgeführt.

Von Florian Heintz