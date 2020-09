Stadtmitte

In der Reihe der Biergartenkonzerte im Hallenbad war am Samstag ein alter Bekannter zu Gast. Unter dem Namen „Emily’s Giant“ unterhielt der Singer-Songwriter Robert Groos-Albouts eine gute Stunde lang das Publikum mit seinen Songs.

Die Wolken hingen schon bedrohlich über Wolfsburger, trotzdem wagte sich eine beachtliche Zahl an Besuchern in den Biergarten des Hallenbads, um der Musik von „Emily’s Giant“ zu lauschen. Es begann dann auch bald zu regnen, doch der guten Stimmung tat das überhaupt keinen Abbruch, denn was von der Bühne kam, war richtig gut.

„Emily’s Giant“ lässt keine Langeweile aufkommen

Wenn ein Singer-Songwriter eine Stunde lang alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne steht und vorwiegend balladige Stücke spielt, kann das schnell auch mal langweilig werden. Bei Robert Groos-Albouts trifft das auf keinen Fall zu. Er hätte auch gerne noch eine weitere Stunde so weiter machen können. Das Publikum hätte sich auf jeden Fall gefreut.

Dabei sind es gar nicht mal so die Kompositionen an sich, die „Emily’s Giant“ auszeichnen. Es ist die sehr große Dynamik, mit der Groos-Albouts seine Gitarre und auch seine Stimme benutzt. Vor allem letztere macht die Einzigartigkeit des Auftritts aus. Es klingt ein bisschen nach James Blunt, ohne dabei eine Kopie zu sein.

Der Musiker hat mit dieser zarten, ganz leicht gebrochenen und ausdrucksstarken Stimme einen eigenen Stil gefunden, bei dem es fast egal ist, was er da gerade singt. Es klingt einfach immer wunderbar und lädt zum Zuhören ein. Am Ende gab es lang anhaltenden Applaus und Zugabe-Rufe. Von dem Regen hatte sich niemand vertreiben lassen.

Von Robert Stockamp