Wolfsburg

Antonio Gregoraci ist fünffacher Vater, arbeitet im Dreischichtsystem und trainiert eigentlich ehrenamtlich die Fußballjugend beim TV Jahn. Das allein reicht schon für einen mehr als ausgefüllten Tag, auch ohne geschlossene Kitas und Schulen wegen Corona. Gegen den Umgang der Bildungspolitik in Niedersachsen mit der Pandemie hat Gregoraci für Freitag, 26. Februar, 10 bis 11.30 Uhr, eine Kundgebung vor dem Wolfsburger Rathaus angemeldet. Dabei, so versichert er, gehe es ihm nicht nur um die eigene Situation. „Und ich bin kein Corona-Leugner!“, betont er.

20 weitere Personen aus Wolfsburg und Umgebung gehören als Admins zu der WhatsApp-Gruppe „Öffnet die Kitas/Schulen“, die Gregoraci ins Leben gerufen hat. Sie alle können Einladungs-Links verschicken, entsprechend rasant wächst die Gruppe. Zurzeit gibt es 67 Mitglieder. „Wir müssen ein Zeichen setzen“, hat der gebürtige Sizilianer in die Beschreibung der Gruppe geschrieben. Er rechnet damit, dass bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Kundgebung mit dabei sind. Möglicherweise werden es aber sogar mehr, denn mittlerweile ist auch die Telegram-Gruppe „Wachsame Wolfsburger“ auf die Aktion aufmerksam geworden. Diese Gruppe organisierte bereits zwei Auto-Korsos mit Corona-Kritikern.

Vater appelliert an alle möglichen Teilnehmer: „Haltet Abstand und tragt Masken!“

Gregoraci appelliert an alle, die sich beteiligen wollen, sich bei der Kundgebung an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu halten. „Wir wollen vorbildliche Eltern sein“, unterstreicht er. Sein Hauptanliegen ist es, das Bildungswesen schnell wieder für Kinder jeden Alters zugängig zu machen. „Sie lernen anders und besser in der Schule als zu Hause“, sagt er. Auch die Motorik leide, wenn es weder ausreichend Schul- noch Vereinssport gibt. Da blutet dem Fußballtrainer das Herz. „Und nicht jede Familie hat ja überhaupt die Möglichkeit, das Lernen gut zu organisieren“, meint er.

Beim ihm daheim hat sich die Situation im Laufe der letzten Monate verschärft: Sein Vater ist herzkrank, seine Mutter erlitt einen Schlaganfall und braucht jetzt selbst Pflege. Seine Frau ist mit dem knapp einjährigen Kind in Elternzeit, und als sie kürzlich auch noch krank wurde, lagen die Nerven bei den Gregoracis endgültig blank. Trotzdem denkt der Vater auch an andere. „Wenn ab 1. März die Friseurläden wieder öffnen, werden auch viele Mütter wieder arbeiten müssen“, sagt der Fünffachvater. „Wie stellen sich Herr Weil und Herr Tonne das vor?“

Realschule Fallersleben: Mit Maske, Abstand und Tablets – so läuft der Unterricht in Corona-Zeiten. Quelle: Britta Schulze

Von der Stadt Wolfsburg sei er persönlich bisher durchaus unterstützt worden, bemerkt Gregoraci. So darf der Dreijährige zum Beispiel zurzeit eine Kita-Notgruppe besuchen. Seiner 21-jährigen Tochter aber kann er beim Berufsschulstoff nicht wirklich eine Hilfe sein und auch die 12 und 14 Jahre alten Jungs kämpfen damit, die Anforderungen selbstständig zu erfüllen – denn irgendwann muss ihr Vater nach der Nachtschicht ja auch mal schlafen. Meist versucht er das momentan von 6 bis 8 Uhr und zwischen 10 und 14 Uhr. Auch die Regeneration findet also in Schichten statt. „Mein Sohn wird die siebte Klasse wiederholen. Das haben wir gemeinsam beschlossen, denn es war ein verlorenes Jahr“, sagt Gregoraci und fragt: „Wie soll man ein Kind überhaupt benoten, das insgesamt nur etwa drei Monate in der Schule war?“

Von Andrea Müller-Kudelka