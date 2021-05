Elf Neuinfektionen in Wolfsburg am Donnerstag

Wolfsburg

Im Vergleich zu Mittwoch verzeichnet das Wolfsburger Gesundheitsamt am Donnerstag elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebene Inzidenz sinkt dadurch erstmals seit Langem unter 50.

In einer Woche könnte es Lockerungen geben

Am Donnerstag hat das RKI eine Inzidenz von 40,2 für Wolfsburg veröffentlicht. Der durchschnittliche Wert in Niedersachsen beträgt momentan 27,9. Damit liegt die VW-Stadt zwar immer noch deutlich über dem landesweiten Durchschnitt, jedoch ist der Trend ebenfalls positiv. Sollte die Inzidenz in Wolfsburg konstant unter 50 bleiben, könnte die Stadt ab dem kommenden Donnerstag die Corona-Regeln lockern.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 3940 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten 101 als laufende Fälle und 3755 als genesen. 84 Personen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

