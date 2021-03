Die Stadt Wolfsburg hat am Mittwoch elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 46,6 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Schüler der Kohorte A in der Grundschule Wendschott müssen aufgrund eines Coronafalls in häusliche Quarantäne.