Komisch und ekelhaft: „Worst of Chefkoch“-Blogger servieren Horror-Rezepte aus dem Internet

Am Freitagabend gastierten Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein, die mit ihrem Blog „Worst of Chefkoch“ bekannt wurden (Goldener Blogger des Jahres 2017), mit der Anti-Kochshow „Jeden Tag eine Glutamat“ im Hallenbad. Vor rund 70 vorwiegend recht jungen Gästen nahmen sie in ihrer Kochshow mit Comedy- sowie Poetry-Slam-Einlagen aktuelle Food-Trends auf´s Korn. „Auf´s Korn“ im wahrsten Sinne des Wortes: Als Aperitif kredenzten sie „1a falschen Eierlikör“, bestehend aus Kondensmilch mit Korn und Zucker.

Als Vorspeise folgte ein „Fisch Hot Dog“, in diesem Fall Fischstäbchen an Toast mit Mayonnaise. Danach der geschmackliche Höhepunkt: aufgeschnittene Fleischwurst mit Farmersalat-Füllung und Ketchup-/Mayonnaise-Topping.

Im Hallenbad –Kultur am Schachtweg verköstigen die Comedians Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein ihre neuesten Rezepte. Dabei bewegen sie sich an der Grenze des guten Geschmacks.

Comedians beweisen in Wolfsburg Mut zur Hässlichkeit

Schon das Show-Intro demonstrierte den Mut der beiden Protagonisten zur Hässlichkeit und ihren Humor, über sich selbst lachen zu können. In einem Einspieler wurden sie fiktiv zur Intention ihres Blogs interviewt: „Also Ihr kocht in eurer Show Rezepte nach, von denen ihr eh schon wisst, dass sie scheiße schmecken?“ „Ja. Im Prinzip ja. Aber live ist das echt lustig“, so die Antwort der Blogger.

Und das geht so: Man nehme eine Bratpfanne, eine Elektroplatte und eine „Äktschn-Cam“– und der Rest kommt aus der Tube: viel Mayonnaise, Ketchup und Fertigprodukte. Fertig ist die Impro-Anti-Kochshow. Die besondere Würze jedoch, verleihen den kulinarischen Ergüssen der – man muss es so sagen- kackfreche Humor der beiden Protagonisten, eine Prise Wortwitz gepaart mit einer gehörigen Portion literarischer und musikalischer Beilagen. Dazu kommt ihr ungeheures Talent, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Allein der Mut zur Hässlichkeit provozierte die Lachmuskeln fast noch mehr als die Geschmacksnerven.

Blogger wollen Weltrekord in Wolfsburg aufstellen

Nicht umsonst erhielten die Künstler für ihre erste (Anti-) Kochshow „Worst of Chefkoch“ die Auszeichnung „Goldene Blogger des Jahres 2017“ in der Kategorie Food. Und sie wussten die Zuschauer auch gut bei Laune zu halten, selbst wenn nicht immer alle Gags so richtig funktionierten. Für nach der Pause kündigten sie einen Weltrekord-Versuch für den schnellsten Snack der Welt an – die Zuschauer wären aber vermutlich auch ohne dieses Versprechen nicht zwischenzeitlich gegangen. Das Rezept für den „schnellsten Snack der Welt“ auch wieder denkbar einfach: Kurz angebratener Leberkäse auf Toast. Trick für den Weltrekord dabei: In der Kürze liegt die Würze. Als „2-Minuten-Snack“ auf der Rezeptseite Chefkoch angepriesen, unterboten die beiden Jungs diese Zeit locker.

Mett, Banane und Curry: Zuschauer verköstigen Eckel-Menü

Zurück zum kredenzten 5-Gänge-Menue: Als Snack offerierten die Comedians eine kreative Kombination aus Mett mit Banane und Curry- eine schon sehr gewagte Kombination an der Grenze des guten Geschmacks. Und an dieser Stelle taten sich unerschrocken drei junge Zuschauer hervor, die sich bei jeder noch so widerlich klingenden Speise heldenhaft zur Verköstigung bereiterklärten: „Schmeckt geil!“ riefen Niklas Ulrich aus Wolfenbüttel, Robin Rohde und Fabian Borberg, beide aus Braunschweig. Die 20-Jährigen hatten die Karten von einem guten Freund zu Weihnachten geschenkt bekommen.

Aber ihren Spaß hatten sie offensichtlich, auch wenn der Schenkende bemerkenswerter Weise selbst nicht mit von der Partie war. Belohnt wurden sie für ihren Heldenmut mit der ganzen restlichen Flasche Korn, nach dem Eierlikör-Rezept aus Kondensmilch, Zucker und Korn, sowie einer Menge weiterer kurioser Rezepte.

Von Simone Willmann