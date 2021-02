Einzelhandel stärken: Online-Diskussion mit Experten

Wolfsburg

Die Corona-Pandemie stellt gerade den stationären Einzelhandel vor große Herausforderungen. Dabei haben alle ein hohes Interesse an lebendigen Innenstädten und florierenden Geschäften. Wie sich diese schwierige Phase gemeinsam meistern lässt, will der Wolfsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs bei einer digitalen Fachveranstaltung unter dem Motto „Einzelhandel stärken – Wir handeln lokal“ mit Experten diskutieren: am Dienstag, 16. Februar, in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr.

Dabei gibt es Fachbeiträge über Bausteine des erfolgreichen E-Commerce: „Online-Wirklichkeit des stationären Handels“ von Mark Alexander Krack vom Handelsverband Harz-Heide sowie zum „Einzelhandelsstandort Wolfsburg - Status quo und Praxisbeispiele“ durch WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. Zum Thema „Online-Sichtbarkeit leicht gemacht – so erreichen Sie Ihre Zielgruppen im Netz“ informiert Svenya Scholl vom „Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel“. Über die neue Förderrichtlinie des Landes „Digital aufgeLaden“ spricht Daniela Stranghöner von der Digitalagentur Niedersachsen. Erfolgreiche Herangehensweisen der offline zu online Transformation für stationäre Einzelhändler und das Konzept „DHL lokal handeln“ stellt Thomas Kempkes von der DHL Paket GmbH vor.

Die Anmeldung ist bis zum 12. Februar möglich unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/7385266084445162253.

