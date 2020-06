Eintritt in Wolfsburger Museen? Politiker vertagen die Entscheidung

Wolfsburg

Müssen die Wolfsburger in Zukunft zahlen oder nicht? Mit der Verabschiedung des Sparpaketes im Rat der Stadt im März schien klar, dass der Besuch der Städtischen Museen demnächst nicht mehr kostenlos ist. Außerdem sollten auch die Gebühren in der Musikschule steigen. In seiner Sitzung kam der Kulturausschuss jedoch ins Wanken und vertagte die Entscheidung vorerst.

Corona-Pandemie sorgt für Vertagung

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie entschieden sich die Fraktionen bereits in einem Infogespräch vorab gegen eine Entscheidung zur Vorlage für die Entgeltverordnung. Sie werteten ihre Diskussion im Ausschuss stattdessen als erste Lesung. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Meinungen der Fraktionen zu den Gebühren durchaus auseinander gehen.

Die SPD will an ihrem Grundsatzbeschluss festhalten und Eintrittsgelder in den Museen einführen. Man könne von dem beschlossenen Doppelhaushalt jetzt nicht wieder abrücken, meint Christa Westphal-Schmidt. Nur der Zeitpunkt für die Maßnahmen sei der Falsche: „Ich habe im Kulturausschuss vorgeschlagen, die Erhöhungen vorzunehmen, aber so lange aussetzen, bis der Betrieb wieder normal läuft.“ Denn: Sowohl die Museen als auch die Musikschule sind derzeit weit von ihrem üblichen Alltag entfernt.

Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen

Westphal-Schmidts Vorschlag schlug bei den anderen Ausschuss-Mitgliedern nicht auf die erhoffte Zustimmung. Joachim Sievers von der CDU meint mit Blick auf die Vertagung: „Ich denke, wir haben so den besseren und verständlicheren Weg für die Bürger gewählt.“ Die CDU wolle ebenfalls weiter an den Erhöhungen festhalten – nur eben nicht jetzt. Er sieht in anderen Abteilungen der Stadt ähnliche Probleme: „Auch im Sport-Bereich können nicht alle Leistungen angeboten werden.“

Thomas Schlick von der AFD sagt hingegen: Wenn es nach ihm ginge, hätte der Ausschuss den Eintritt bereits am Mittwoch beschließen können. Schlick meint: „Es ist den Leuten überlassen, ob sie zum jetzigen Zeitpunkt die Museen besuchen. Wenn sie es tun, dann können sie auch dafür zahlen.“ Richtig findet Schlick hingegen die Entscheidung zur Musikschule: „Wir haben die Erhöhung von vorneherein abgelehnt. Sie jetzt zu verschieben ist folgerichtig.“

Zweifel an der Wirkung

„Wir haben uns bereits damals gegen die Einführung von Eintrittsgeldern ausgesprochen“, betont Sandra Straube von der PUG. Sie zweifelt am Effekt der Maßnahme und sagt: Die Hardware für den Verkauf von Tickets verursache nur neue Kosten. Zudem hält sie die kalkulierten Einsparungen in Höhe von 10 000 Euro derzeit nicht für realistisch: „Unter den aktuellen Corona-Bedingungen ist anzuzweifeln, ob dieser Wert erreicht wird.“ Sie sprach sich im Ausschuss deshalb sehr deutlich gegen die Eintrittsgelder und den SPD-Vorschlag aus.

Sobald in den Einrichtungen wieder „Business-as-usual“ laufe, hält Katrin Weidmann von den Grünen die Erhöhungen für gerechtfertigt. Überzeugt von der Maßnahme ist sie dennoch nicht: „Ich bezweifle, dass Eintrittsgelder für die Museen viel bringen.“ Weidmann verweist darauf, dass es vor ein paar Jahren bereits ähnliche Überlegungen gegeben habe und sich die Politik damals aufgrund des Aufwands dagegen entschied.

Nächste Sitzung im September

Bis September dürfte sich das Thema jetzt aber ohnehin erstmal erledigt haben: Erst dann trifft sich der Kulturausschuss nach der Sommerpause wieder.

Von Melanie Köster