Wolfsburg

Voller Aufregung und Vorfreude fiebern 1286 ABC-Schützen aus Wolfsburg ihrer Einschulung am kommenden Samstag entgegen. Bevor die Kinder jedoch das Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, müssen sie den Schulweg meistern. Mit diesen Tipps der Verkehrswacht Wolfsburg und des ADAC Niedersachsen kommt ihr Kind wohlbehalten in der Schule an.

Einen sicheren Schulweg aussuchen und mehrmals gehen

Zuerst einen sicheren Schulweg aussuchen. Dafür bietet die Stadt Wolfsburg im Internet einen Schulwegplan an. Eltern sollten diesen Weg zusammen mit dem Kind gehen und ihr Verhalten erklären. Dabei sollten mögliche Gefahren gezeigt und ausführlich besprochen werden.

Schulanfang: Den Fußweg zur Schule sollten Eltern am Anfang gemeinsam mit ihrem Kind ablaufen. Quelle: Mascha Brichta

Auf das Überqueren der Straße sollte besonders intensiv eingegangen werden, da Kinder Geschwindigkeiten noch nicht einschätzen können. Die Straße muss überschaubar sein und die Kleinen sollten immer den kurzen und geraden Weg wählen, niemals schräg über die Straße laufen.

Zu Beginn ist die Begleitung durch ein Elternteil noch wichtig. Wenn die Kleinen eine gewisse Routine haben, sollten sie alleine gehen. Nur so können sie lernen, sich selbstständig und sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Wolfsburger Grundschüler sollten rechtzeitig losgehen

Bereiten Sie ihr Kind auch auf unerwartete Situationen vor und besprechen Sie mit ihm, wie es sich richtig zu verhalten hat.

Hektik vermeiden: Lassen Sie ihr Kind immer rechtzeitig losgehen, sodass es auf dem Weg nicht in Zeitdruck gerät und denkt, es müsse impulsiv eine Straße überqueren. Außerdem sollten Verspätungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln einkalkuliert werden.

Sicherer Schulweg: Die Verkehrswacht Wolfsburg und der ADAC Niedersachsen geben Tipps. Quelle: Schule

Üben Sie mit ihrem Kind die Benutzung des Schulbusses. Kinder sollten niemals vor oder hinter einem haltenden Bus über die Straße laufen.

Eltern-Taxi ist für die Verkehrswacht Wolfsburg und ADAC tabu

Ziehen Sie ihr Kind bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen so an, dass es von den Autofahrern immer erkannt wird, beispielsweise mit den Farben rot und orange. Zudem sollten Jacken und Ranzen reflektierende Stellen haben.

"Runter mit der Geschwindigkeit": Klaus Seiffert von der Verkehrswacht Wolfsburg appelliert an die Autofahrer besonders vor Schulen und Kitas langsamer zu fahren. Quelle: Verkehrswacht Wolfsburg

Für den ADAC ist das Eltern-Taxi „tabu“, auch die Verkehrswacht rät von dem Halten vor der Schule ab. Falls es keine andere Möglichkeit gibt, sollten die Autofahrer einen geeigneten Parkplatz zum Aussteigen auswählen, damit keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden.

Autofahrer sollen auf junge Verkehrsteilnehmer achten

Selbstverständlich sollen auch die erfahrenen Verkehrsteilnehmer auf die Schulkinder achten. Dazu bringt die Verkehrswacht Wolfsburg an mehreren Stellen Banner mit „Brems Dich! Schule hat begonnen“ oder „Tempo runter, Schulanfang“ an. Außerdem wird vom 6. bis 24. September vor Grundschulen die Geschwindigkeit mit der Anzeigetafel überprüft.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig