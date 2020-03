Einsatz mit Drehleiter: Auf dem Balkon brannte es

Westhagen

Feuerwehreinsatz am Freitag in Westhagen: Gegenstände, die auf dem Balkon eines fünfstöckigen Mietshauses im Stralsunder Ring abgestellt waren, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das ungewöhnliche dabei: Die Einsatzkräfte löschten über die Drehleiter.

Hier noch eine Bildergalerie:

Zur Galerie Berufsfeuerwehr löschte mit der Drehleiter

Anwohner alarmierten Feuerwehr

Mehrere Anwohner alarmierten die Berufsfeuerwehr gegen 14.13 Uhr, die mit einem Rettungswagen anrückte. Weil die Mieterin nicht vor Ort war und die Wohnung verschlossen war, löschten die Einsatzkräfte den Brand über die Drehleiter. Das lockte Schaulustige an.

Dicker Rauch zog auf

Bewohner des Mietshauses, aber auch Nachbarn in anderen Häusern hatten beobachtet, dass es auf dem Balkon qualmte. Dicker Rauch zog auf. Weil die Mieterin der Wohnung im vierten Stock nicht zuhause war, nahmen die Einsatzkräfte einen anderen Weg: „Ein Trupp löschte den Brand über die Drehleiter“, erklärte Einsatzleiter Robert Hafke.

Auch die Polizei war vor Ort. „Die Ermittlungen zur Brandursache laufen“, erklärt Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Lesen Sie auch:

Von Sylvia Telge