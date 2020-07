Wolfsburg

5089 Euro brutto im Monat: Diese Zahl hat kürzlich Furore gemacht, denn bei diesem Wert liegt laut Arbeitsagentur das mittlere Gehalt aller Arbeitnehmer in Wolfsburg. Nirgends in Deutschland werde besser verdient als in der VW-Stadt, lautete die Schlussfolgerung. Das stimmt zwar, irgendwie – aber es ist sehr viel komplizierter, als dieses verlockend einfache Fazit nahelegt.

„Ist ja klar, dass der Wert so hoch liegt, bei all den dicken Managergehältern, die VW den Vorständen und anderen zahlt“, hieß es sofort auf Wolfsburger Facebook-Kanälen. Die Kritiker können beruhigt sein: Betrachtet werden nur Einkommen bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Die lag für 2019, dem Jahr, auf dem die Erhebung basiert, bei 6700 Euro. Ein Herbert Diess beispielsweise mit seinem deutlich höheren Gehalt verzerrt das Ergebnis also nicht, denn er landet einfach als ein weiterer Strich in der Gruppe mit dem höchsten Einkommen – die konkrete Summe spielt bei der Auswertung keine Rolle.

Rund 46 000 Wolfsburger verdienen mindestens 5090 Euro im Monat

Insgesamt wurden die Gehälter von knapp 92 000 Menschen ausgewertet, die in Wolfsburg arbeiten. Insgesamt sind hier zwar mehr als 122 000 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt, allerdings wurden für die Statistik alle Teilzeitbeschäftigten, Azubis und ähnliches abgezogen, um möglichst aussagekräftige Werte zu bekommen. Die magischen 5089 Euro bedeuten nun Folgendes: Die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten in Wolfsburg verdient weniger als diesen Betrag, die andere Hälfte mehr – einen besseren Wert wies im vergangenen Jahr keine andere deutsche Stadt auf.

Wie gut verdient Wolfsburg? Die Gehälter von Frauen und Männern im Durchschnitt. Quelle: Catherine Sydow / Agentur für Arbeit

Konkret heißt das: Rund 46 000 Menschen, die in Wolfsburg arbeiten, erhalten mindestens 5090 Euro brutto im Monat, ebenso viele landen bei maximal 5088 Euro brutto. Aber was genau spielt sich in den unteren Einkommensgruppen ab? Der Blick ins Zahlenwerk der Arbeitsagentur zeigt: Vom Wohlstand in der VW-Stadt profitieren viele, aber eben längst nicht alle. So gibt es beispielsweise 3335 Beschäftigte, die nur zwischen 1000 und 2000 Euro brutto im Monat für einen Vollzeitjob bekommen. 10 736 erhalten 2000 bis 3000 Euro. In der nächsten Stufe sind es annähernd genau so viele, 18 870 Menschen wiederum verdienen 4000 bis 5000 Euro.

Der Faktor Frauen: Wie so oft sind Frauen die Verliererinnen. Rund 24 Prozent aller Wolfsburger Vollzeitbeschäftigten sind weiblich, aber in der Spitzenverdienstgruppe über 5000 Euro sind es nur noch 16 Prozent aller Beschäftigten. Das bedeutet, dass Frauen auch in der VW-Stadt im Schnitt die schlechter bezahlten Jobs erwischen – oder sogar für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen als ihre männlichen Kollegen. Tröstlich ist höchstens, dass fast 35 Prozent aller vollzeit arbeitenden Frauen in der höchsten Gehaltsgruppe landen.

Der Faktor Pendler: Wolfsburg ist eine Pendlerstadt – rund 80 000 Menschen kommen täglich zum Arbeiten in die Stadt, wohnen aber nicht hier. Das ist auch am mittleren Gehalt abzulesen: Der Rekordwert bezieht sich auf diejenigen, die hier ihre Arbeitsstelle haben. Die in Wolfsburg wohnhaften Vollzeitbeschäftigten hingegen (die nicht unbedingt in der VW-Stadt arbeiten) verdienen im Mittel „nur“ 4669 Euro. Da ist es nur logisch, dass im benachbarten Gifhorn das Verhältnis genau umkehrt ist. Die vielen VW-Beschäftigten, die dort wohnen und zum Arbeiten ein paar Kilometer nach Osten ins Werk fahren, heben das Gifhorner Einkommensniveau an: Die Einwohner Gifhorns verdienen im Schnitt 4269 Euro, die in Gifhorn Beschäftigten wiederum bekommen mehr als 900 Euro weniger brutto (3349 Euro).

Von Stefanie Gollasch