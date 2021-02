Wolfsburg

Eine reduzierte Jacke anprobieren, neue Schuhe aussuchen oder Bücher für die Kinder kaufen? Trotz Corona und geschlossener Geschäfte ist das in Wolfsburg kein Problem. Die Unternehmen bieten nämlich Liefer- und Abholservices an. Die WAZ hat sich die Ideen der Geschäfte angeschaut – und auch getestet.

Im Schuhgeschäft „Galipp“ in der City-Galerie dekorierte Filialleiterin Kira Köhler die Regale und das Schaufenster um: Die Winterstiefel flogen raus und wurden durch modische und frühlingshafte Sneaker ersetzt. Vor dem Lockdown diente das Schaufenster dazu, die Kunden in den Laden zu locken. Während des Lockdowns können sich die Kunden im Schaufenster neue Boots aussuchen. „Jeder Schuh hat eine Nummer und diese kann am Telefon oder per Mail mitgeteilt werden“, erklärt Köhler.

Schuhe und Bücher können in der City-Galerie abgeholt werden

Wer im Schaufenster nicht das Passende findet, kann auf der Internetseite www.Schuhmode24.de das Sortiment von Galipp anschauen. Anschließend kann der Kunde die Modelle kontaktlos in der City-Galerie abholen, sie können auch versendet oder durch die Mitarbeiter geliefert werden. „Viele Kunden lassen sich die Schuhe zusenden, dennoch wird die Abholung nach Vereinbarung am Geschäft gut angenommen“, betont Geschäftsführerin Maike Galipp-Le Hanne.

Obwohl die Geschäfte in der City-Galerie größtenteils geschlossen sind, gehen viele Menschen durch die Etagen und schauen in die Schaufenster. Eine 65-jährige Vorsfelderin schaute kurz in das Schuhgeschäft und fragte dann bei Köhler nach Schnürsenkeln. Die Mitarbeiter sind nämlich von 10 bis 12 Uhr vor Ort und bedienen die Kunden an der geöffneten Glasfront. Doch das Geschäft betreten dürfen sie nicht, die Schuhe müssen also zuhause anprobiert werden.

Ausgabe am Fenster bei der Buchhandlung „Thalia“ in der City-Galerie

Bei der Buchhandlung „Thalia“ holte der Kunde Siegfried Wittke Kreuzworträtsel-Blöcke an einem kleinen Fenster in der Glasfront ab. Die Bücher, Spiele oder DVDs können im Internet oder telefonisch bestellt werden und wochentags von 10.30 bis 14.30 Uhr abgeholt werden. „Wir sind glücklich, dass es gut angenommen wird“, sagt Thalia-Mitarbeiterin Marion Dreyer.

So läuft das Schaufenster-Shopping in Wolfsburg – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Geschäfte in Wolfsburg sind seit Wochen wegen Corona geschlossen. Dennoch können die Kunden weiterhin einkaufen. Die Artikel können nämlich am Telefon, im Internet und per Mail bestellt werden.

Doch nicht nur vorbestellte Ware kann abgeholt werden, einige Kunden suchen sich auch Belletristik oder Spielsachen aus dem Schaufenster aus. Die 18-jährige Vanessa Kambach kam spontan vorbei und fragte nach einem Gutschein. „Ich finde es gut, dass man weiterhin Sachen bekommt, aber das Stöbern in den Geschäften fehlt schon“, so Kambach.

Beim Kaufhaus WKS in der Porschestraße wurden Jacken und Westen anprobiert

Beim Kaufhaus WKS stand eine Dame vor der Tür und probierte eine silberne Weste an, die sie vorher im Schaufenster entdeckt hatte. Im Laden schob die Geschäftsleiterin Katarzyna Warzyńska einen Spiegel in den Tür-Bereich. „Wir bieten das Schaufenster-Shopping schon sehr lange an und es wird sowohl von den Stammkunden als auch von spontan vorbeilaufenden Passanten gut angenommen“, so Warzyńska. Denn seit kurzem hat das gegenüberliegende Geschäft „Blume 2000“ wieder geöffnet, wodurch mehr Laufkundschaft in der Stadt sei.

So erreichen Sie die Geschäfte Shoppen trotz Lockdown: In Wolfsburg bieten zahlreiche Geschäfte Liefer- und Abholservices an. So erreichen Sie das Schuhgeschäft „Galipp“, die Buchhandlung „Thalia“ und das Kaufhaus „WKS“: Der Schuhladen „Galipp“ in der City-Galerie ist von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr „geöffnet“. Die Mitarbeiter sind unter der Telefonnummer 05371 5888810 und unter info@galipp-schuhmode.de zu erreichen. Das Ausgabe-Fenster bei der Thalia-Filiale in der VW-Stadt ist von Montag bis Freitag von 10.30 bis 14.30 Uhr und am Samstag von 10.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Zudem können Bücher und Spiele unter (05361) 1803 und unter thalia.wolfsburg@thalia.de bestellt werden. Beim Kaufhaus WKS in der Porschestraße wird das Schaufenster-Shopping von Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr angeboten. Die Wunsch-Artikel können auch telefonisch unter 0151 7129451 und 0170 4518760 oder unter (05361) 81500 sowie per Mail an bkosela@web.de bestellt werden.

Das Kaufhaus ist von Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr „geöffnet“. Jedoch sei die Ladentür von WKS nicht durchgehend offen, die Kunden können aber vorher anrufen, eine Mail oder eine Nachricht über den Messenger-Dienst „Whatsapp“ schreiben – und spontan anklopfen. „Heute haben bereits mehrere Kunden Westen, Mäntel und Jacken anprobiert“, erzählt Warzyńska.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig