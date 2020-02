Häuser in Wolfsburg doppelt so teuer wie vor zehn Jahren

Wolfsburg

Bauland in Wolfsburg bleibt weiterhin heiß begehrt. Laut des Grundstücksmarktberichts des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (GAG) Braunschweig-Wolfsburg gab es im vergangenen Jahr 1565 Erwerbsvorgänge über alle Grundstücksarten – eine Steigerung von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Geldumsatz ist zwar mit 487 Millionen Euro um 20 Prozent gegenüber 2018 gesunken. Allerdings war der Umsatz im Jahr 2018 durch das Baugebiet Kleekamp in Fallersleben auch extrem hoch, erklärte der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Volker Stegelmann. Der Investor veräußerte die Flächen im Baugebiet Kleekamp im Bieterverfahren – und schon der Mindestbetrag lag weit über dem, was früher in Wolfsburg üblich war. Gegenüber dem Vorjahr sind die Grundstückspreise in der Konsequenz nun wieder gesunken, bleiben aber auf hohem Niveau.

Die Grundstücke werden immer kleiner

Mit 170 Bauflächen wurden 2019 etwa so viele Bauflächen verkauft wie im Vorjahr. Der Bodenpreisindex beträgt im Median 190 Euro für den Quadratmeter inklusive Erschließungskosten. Um Geld zu sparen, kaufen die Bauherren kleinere Grundstücke – über die letzten vier Jahre sank die mittlere Grundstücksgröße auf 528 Quadratmeter. Die Nachfrage bleibt weiterhin hoch. „Die Grundstücke sind deutlich überzeichnet“, sagt Stegelmann.

Der Median Ist im Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte vom Median die Rede, sollte dieser nicht mit dem Durchschnittswert verwechselt werden. Der Median ist die Mitte der nach Größen sortierten Werte. Liegt der mittlere Kaufpreis (Median) von freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern in Wolfsburg bei 360 000 Euro, bedeutet dies, dass die eine Hälfte aller verkauften Einfamilienhäuser mehr kostete, die andere Hälfte weniger. Das nutzen Statistiker, um die realen Verhältnisse besser wiederzugeben. Beispiel: Wenn von 500 Häusern nur zehn Objekte zweistellige Millionenbeträge kosten, ergibt sich ein sehr hoher Durchschnittswert. Der würde darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrheit der Häuser für „normale“ Preise verkauft wurde. Der Median wird durch solche „Ausreißer“ kaum beeinflusst.

Mit 597 Verträgen für bebaute Grundstücke lag die Zahl knapp über dem Vorjahr. Der mittlere Preis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser stieg auf rund 360 000 Euro. Damit belegt Wolfsburg in Niedersachsen von allen Städten und Landkreisen Platz fünf nach Hannover, Göttingen, Braunschweig und Osnabrück. Betrachtet man den Zeitraum der letzten zehn Jahre, bedeutet das für Wolfsburg eine Steigerung um den Faktor 2,16 – die Preise haben sich also mehr als verdoppelt. Stark angestiegen sind die Preise pro Quadratmeter Wohnfläche mit inzwischen 2486 Euro.

Reihenhäuser sind kaum günstiger

Auffällig ist auch, dass die Reihenhäuser und Doppelhaushälften in Wolfsburg kaum günstiger sind. 2019 wurden 236 Verträge geschlossen, der mittlere Kaufpreis lag bei 330 000 Euro bei einem Kaufpreis von 2670 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.

Der Verkauf von Eigentumswohnungen hat mit rund 45 Prozent bezogen auf die Anzahl der Verträge den größten Anteil am Grundstücksmarkt. Sowohl die Zahl neu gebauter Wohnungen als auch die Zahl weiterverkaufter Wohnungen stieg im Vergleich zum Vorjahr. Die mittleren Kaufpreise stiegen weiter an auf 324 000 Euro. Bei einem Weiterverkauf wurden im Mittel 158 000 Euro bezahlt – „es gab innerhalb von fünf Jahren eine deutliche Preissteigerung“, sagt Stegelmann mit Blick auf die hohe Nachfrage.

Experte sieht keine Hinweise auf Immobilienblase

Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, sei schwer zu sagen. Im Raum Wolfsburg hänge die Preisentwicklung mit der Entwicklung der Automobilbranche zusammen. „Ich gehe angesichts der weiterhin niedrigen Zinsen davon aus, dass es zu weiteren Preissteigerungen kommen kann“, formuliert es Stegelmann vorsichtig. Die Gefahr einer Immobilienblase sehe er nicht, wenngleich es mit wieder steigenden Kreditzinsen zu einer Preiskorrektur nach unten kommen könnte.

