„Eine Nacht in Venedig“ begeistert im Scharoun Theater

Bereits der Operettentitel „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß lässt einen turbulenten Inhalt erahnen. Wie verwirrend durch Verkleidungen eine Karnevalsnacht im Venedig des 18. Jahrhunderts sein konnte, ließ am Freitag das Theater Osnabrück auf der Bühne des Scharoun Theaters Wolfsburg lebendig werden. In der Inszenierung von Marcel Keller mit der Kostümausstattung von Erika Landertinger erlebte das Publikum eine begeisternde Aufführung. Fernab von moderner Gestaltung als klassisch ausgestattete Operette. Die Inszenierung und die Darbietung des Ensembles waren derart kompakt und mitreißend, dass Zwischenbeifall ein ums andere Mal im Keim steckenblieb.

Frauenheld sucht Abenteuer

Die Handlung zieht die Zuschauer in den berüchtigt frivolen Höhepunkt des venezianischen Karnevals hinein. Das ist jedes Jahr die Zeit für Herzog Guido von Urbino, der als bekannter Frauenheld seine amourösen Abenteuer sucht. Diesmal hat er es auf Barbara, die Ehefrau des Senators Delacqua, abgesehen. Der misstrauische Senator will daher seine Frau Barbara vorsichtshalber ins Kloster nach Murano schicken. Die vertauscht jedoch mit ihrer Zofe Ciboletta die Kleider. Die Verwechslungskomödie nimmt ihren Lauf, bei dem es selbst für die Saalbesucher nicht immer einfach ist, den Überblick zu behalten. Am Ende kommt es dann zur erleichternden Auflösung.

Dankbare Gesangspartien

Die Operette hält für das Ensemble dankbare Gesangspartien bereit. Zahlreiche Nummern sind zum musikalischen Kulturgut geworden. So beispielsweise der Walzer „Alle maskiert, wo Spaß, wo Tollheit und Lust regiert“, der Lagunenwalzer oder das Gondellied. Eine Herausforderung, die mit ansteckendem Witz und großer Spiellaune scheinbar mühelos von allen Beteiligten angenommen wird. Hervorragend ist dabei die stimmliche und komödiantische Präsenz des häufig eingesetzten Chores.

Mit strahlendem, jugendlichen Tenor treibt Daniel Wagner in der Rolle des Herzogs sein Spiel. Mark Hamman als Leibbarbier und Jan Friedrich Eggers als Makkaronikoch Pappacoda geben ihren Figuren individuelle Gestalt. Silvio Heil verleiht der Rolle des Senators Delacqua eine stets urkomische Gestaltung.

Kleine Rollen ideal besetzt

Gabriella Guilfoil besticht als Barbara mit brilliantem Sopran. Mit einer in den hohen und tiefen Lagen klaren Altstimme gestaltet Erika Simons die Rolle der Ciboletta. Auch die kleineren Rollen sind ideal besetzt.

Hinzu kommt das „Osnabrücker Symphonieorchester“ unter der Leitung von Sierd Quarré als zuverlässiger Begleiter der Bühnenakteure. Quarré gelingt es, einen großen musikalischen Spannungsbogen vom ersten bis zum letzten Ton zu erzeugen, bei dem auch die „Ohrwürmer“ sich als ein Teil des Ganzen einfügen. Heftiger, langanhaltender Beifall ist Ausdruck für eine in allen Belangen begeisternde Operettenaufführung.

Von Heinz-Werner Kemmling