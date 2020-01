Den Klimawandel mit einer Spielkiste erklären

Wolfsburg

Der Klimawandel ist das Thema der Menschheit. Nicht nur Erwachsene sollten wissen wodurch der entsteht und was jeder dagegen tun kann, sondern auch schon die ganz Kleinen, sagt Sabine Strodtmann. Deshalb schreibt die Informatikerin und Mathematikerin Kindersachbücher, die sie in Kitas und Schulen vorliest, ab sofort hat sie noch etwas Besseres: eine Kiste mit rund 40 Spielideen, die den Klimawandel spannend erklären –und die Kinder fesseln.

Das ist der Wolfsburgerin wichtig. Beim Vorlesen stellte sie fest: „Kinder werden beim Zuhören schnell unruhig.“ Spiele sind besser. Einzelne hatte Sabine Strodtmann in den vergangenen vier Jahren in Kitas und Schulen schon angewendet. Jetzt gibt es die Spiele kompakt in einer Kiste. Die Bingo-Umweltlotterie fand das Konzept so gut, dass sie es mit rund 20 000 Euro unterstützt.

20 Kisten sind in ganz Niedersachsen unterwegs

So konnten 20 dieser Kisten finanziert werden, die ab sofort in ganz Niedersachsen in Kitas und Schulen unterwegs sind. Es ist ein Projekt, an dem weitere Partner beteiligt sind, der Kontakt lief über den NABU in Münster, der auf die Aktivitäten der Wolfsburgerin aufmerksam wurde. Er lud sie ein, einen Workshop für die dortigen ehrenamtlichen Naturtrainer zu geben. Dort merkte Sabine Strodtmann jedoch: „Die Materialien, mit denen ich gearbeitet habe, sind wenig professionell.“

So entstand die Idee, das Thema Klimawandel mit Hilfe von Spielen zu vermitteln. Die Partner dafür zu finden war nicht so einfach, über das Regionale Umwelt Zentrum Syke kam der Kontakt zu zwei Lehrerinnen und einer Kommunikationsdesignerin zustande. So entstanden ein 100-seitiges Handbuch mit detaillierten Arbeitsblättern und Anleitungen, Spiele und Experimente.

Kernelement des Konzeptes ist ein DIN-A0-Banner

Kernelement des Konzeptes ist ein DIN-A0-Banner. Das ist zunächst leer, nach und nach kommen immer mehr Magnet-Elemente dazu – das sind CO2-Verursacher wie Flugzeuge und Schiffe. „Irgendwann ist das Banner voll mit diesen Magneten, was die Kinder sehr betroffen macht“, erklärt Sabine Strodtmann. Betroffenheit reiche aber nicht, „ich möchte den Kindern zeigen, dass sie etwas gegen den Klimawandel tun können.“

Das Memory-Spiel liefert davon reichlich. Und das funktioniert so: Es gibt Bilder von Klima schädlichem und Klima freundlichem Verhalten – Baum absägen ist nicht gut, einen Baum pflanzen ist gut. Fußball vor dem Computer zocken, macht vielleicht Spaß, Fußball draußen zu spielen macht noch mehr Spaß.

Es gibt sogar eine gehäkelte Ringelgans

Emotionen spielen bei Kindern eine große Rolle – dafür ist die gehäkelte Ringelgans zuständig, die im Sommer in der Arktis brütet. Doch ihr Lebensraum ist bedroht. In Gefahr ist auch die Erde, das symbolisiert das Spiel mit dem Schwungtuch, mit dem Mädchen und Jungs einen aufblasbaren Globus-Ball in die Luft schleudern. Die „Erde“ darf dabei nicht herunterfallen.

Die „ Klimawandel“-Kiste bietet Spielmöglichkeiten für insgesamt neun Stunden. Weitere Infos unter www.rittersporn-verlag.de.

Von Sylvia Telge