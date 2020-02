„Eine Frechheit“: Das erlebt ein Rollstuhlfahrer an der Bushaltestelle

Die Gruppe „never-give-up“, also „Niemals aufgeben“, richtet sich an Menschen mit Amputationen und anderen Behinderungen oder deren Angehörige. Dabei geht es zum einen um den Erfahrungsaustausch, aber auch Unterstützungsmöglichkeiten im Umgang mit Ärzten und Krankenkassen. Die Treffen finden jeden dritten Donnerstag im Monat um 16 Uhr statt, also das nächste Mal am Donnerstag, 19. März. Treffpunkt ist in der Gaststätte Sonnenschein bei Otto an der Heinrich-Nordhoff-Straße 131. Anmelden braucht man sich nicht.