„Eine Frage der Energie“: Wer gewinnt den Kunstpreis?

Wolfsburg

Der Kunstverein Wolfsburg vergibt wieder den Kunstpreis „arti“. Der Wettbewerb richtet sich an Künstler, deren Lebensmittelpunkt Wolfsburg ist. Auch der Kunstpreis für Kinder und Jugendliche „arteen“ ist ausgeschrieben. Die Abgabe der Werke für den arti ist am 22. April. Die Einreichung für den arteen findet am 25. Mai statt.

Kunstverein: Teilnehmer müssen nicht Kunst studiert haben

Das Jahresthema des Kunstvereins lautet „Alles eine Frage der Energie“. Davon abgeleitet ist das diesjährige Motto des arti „Mit Energie“. Um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, muss man nicht Kunst studiert haben. Die Werke müssen am Mittwoch, 22. April, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr abgegeben werden. Die Abholung ist am Freitag, 24. April.

Beitrag kann bis zu drei Originale umfassen

Der eingereichte Beitrag kann bis zu drei Originale umfassen (Serien werden einzeln gezählt), die Maße von 180 x 180 x 80 Zentimeter dürfen nicht überschritten werden. Am Donnerstag, 23. April, werden die Einreichungen von einer überregionalen Jury begutachtet.

Der Kunstverein Wolfsburg richtet wieder den Kunstwettbewerb arti aus. Quelle: Kunstverein Wolfsburg

Die Jury kürt anonym die Sieger des Wettbewerbs und wählt die künstlerischen Arbeiten aus, die für den arti nominiert sind und damit in der Gruppenausstellung ausgestellt sowie im Katalog abgedruckt werden. Der arti ist mit einem Preisgeld von 1000 Euro für den ersten Platz, mit 500 Euro für den zweiten Platz sowie mit 300 Euro für den dritten Platz dotiert.

Arteen: Sachpreise für Kinder und Jugendliche

Beim arteen werden vier Sachpreise ausgelobt. Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 17 Jahren können an dem Wettbewerb teilnehmen. Auch der arteen orientiert sich am Jahresthema und trägt den Titel „NRG!“, was sich am englischen Wort energy orientiert.

Ganze Klassen und Gruppen können mitmachen

Es ist egal, ob die Teilnehmer mit Schere und Klebstoff eine Collage gestalten, mit Ton eine Skulptur formen, mit Buntstiften ein Bild malen oder mit dem Handy filmen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, muss das Kunstwerk am Montag, 25. Mai, im Kunstverein eingereicht werden. Es können auch ganze Klasse oder Gruppe mitmachen.

Arti: Kunstwerke werden ausgestellt

Eine Kinder- und Jugendjury wird die Gewinner für die Altersklassen bis zehn Jahre, zehn bis 14 Jahre und 15 bis 17 Jahre küren und die Arbeiten für die Ausstellung im Raum für Freunde des Kunstverein Wolfsburg auswählen. Der Publikumspreis wird während der Ausstellungseröffnung und Preisverleihung des arteen am Donnerstag, 28. Mai, vergeben. Parallel findet auch die Eröffnung der arti-Ausstellung statt. Beide Ausstellungen gehen bis zum 9. August.

Von Robert Stockamp