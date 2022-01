Kästorf

Viel zu holen gab es wohl nicht – trotzdem sind Unbekannte gleich in fünf leerstehende Häuser im ehemaligen Romantikpark Landleben in Kästorf eingebrochen. „Der Hausmeister des seit Jahren geschlossenen Parks stellte am Freitagvormittag fest, dass die Tür des ehemaligen Empfangshauses offen stand“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Hausmeister entdeckt die Einbrüche im Romantikpark

Der Mann vermutete sofort einen Einbruch und schaute auch in den anderen vier Gebäuden auf dem Gelände nach dem Rechten. „Hier stellte er fest, dass sich mit zum Teil brachialer Gewalt Zutritt zu den Gebäuden verschafft wurde“, sagt aus dem Bruch.

Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag um 14.30 Uhr und Freitag um 10.30 Uhr. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Nähe des Parks gesehen haben werden gebeten, unter Tel. 05361-46460 die Polizei zu informieren.

Von der Redaktion