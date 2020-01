Wolfsburg

In der Nacht zu Neujahr gab es Einbrüche in Einfamilienhäuser in Lehre und Vorsfelde. In beiden Fällen ließen die Täter offenbar Schmuck mitgehen, die Haus-Eigentümer hatten auswärts gefeiert.

Täter durchwühlten sämtliche Zimmer

Neben Schmuck stahlen die Täter in Lehre auch Bargeld. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen nach hatten die Bewohner um 18.50 Uhr ihr Haus im Windmühlenweg verlassen, um Silvester zu feiern. Als sie um 2.30 Uhr zurückkehrten, war schnell klar, dass Einbrecher sämtliche Zimmer durchsucht hatten. Die Täter waren durch die gewaltsam aufgebrochene Terrassentür eingestiegen. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Lehre, Telefon (0 53 08) 40 69 90.

Nach Wertsachen und Geld gesucht

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde in der Silvesternacht nicht zu Hause waren, stiegen Einbrecher ein und ließen Schmuck mitgehen. Den bisherigen Untersuchungen zufolge, ereignete sich die Tat in der Sperlingsgasse zwischen 22.15 Uhr und 3 Uhr. Den unbekannten Tätern gelang es, ein Fenster gewaltsam aufzubrechen. Danach wurde gezielt nach Wertsachen und Bargeld gesucht. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Vorsfelde unter Telefon (0 53 63) 99 22 90.

Von Michael Lieb