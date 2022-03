Einbrüche in Bäckerei und Handygeschäft in Wolfsburg

Wolfsburg

Einbrecher sind am Wochenende in eine Bäckerei an der Sauerbruchstraße und ein Mobilfunk-Geschäft an der Porschestraße eingebrochen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Zwischen Freitagabend 18.25 Uhr und Samstagnacht 3.39 Uhr traf es die Bäckerei Steinecke am Klinikum. Unbekannte brachen zunächst die Eingangstür auf und knackten dann mit brachialer Gewalt verschlossene Türen und öffneten mit zerstörerischer Kraft mehrere Registrierkassen. Die Höhe der Beute sowie des angerichteten Schadens sind noch unklar.

Weiterer Einbruch an der Porschestraße

Am Samstagabend brachen um 18.43 Uhr Unbekannte in den Vodafoneshop an der Ecke Porschestraße und Maximilian-Kolbe-Weg ein. Sie stemmten die doppelflügelige Eingangstür des Geschäfts auf.

Ob die Täter etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest. In beiden Fällen hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise unter Tel. 05361-46460.