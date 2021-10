Einbruchsversuch in Hattorf: Polizei nimmt 34-Jährigen fest 

Hattorf

Dank wachsamer Nachbarn hat die Polizei in Hattorf einen mutmaßlichen Einbrecher schnappen können: Der 34-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt hatte am Dienstagabend versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Langes Feld einzubrechen.

Gegen 19.50 Uhr hörten Anwohner dort ein lautes Geräusch. Sie gingen auf die Straße und sahen einen unbekannten Mann, der in Richtung Rehms Gehaege lief. Kurze Zeit später entdeckten sie die eingeschlagene Terrassentür des Nachbarhauses. Sofort verständigten sie die Polizei und gaben eine Beschreibung des ihnen nun verdächtig erscheinenden Mannes durch. „Umgehend fahndeten mehrere Einsatzkräfte in der Umgebung nach dem Verdächtigen“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Kurze Zeit später machte die Besatzung eines Streifenwagens den 34-Jährigen aus, auf den die Beschreibung zutraf. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der 34-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch einem Richter des Amtsgerichts Braunschweig vorgeführt. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen.

Von der Redaktion