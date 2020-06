Detmerode

Einbruchsversuch am Detmeroder Markt: Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Freitag eine Fensterscheibe der Gaststätte „ Dudelsack“. Vermutlich wollten die Täter auf diesem Weg in das Gebäude gelangen. „Ob und was sie dabei erbeuteten ist derzeit noch unklar“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

In der Zeit zwischen 2.20 und 3.30 Uhr ging eine zur Terrasse des Lokals gelegene Fensterscheibe zu Bruch. „Vermutlich wurden die Täter bei der Tatbegehung gestört, denn sie ließen alles stehen und liegen und flüchteten unerkannt“, so der Polizeisprecher. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

Hinweise von Zeugen an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Telefon (0 53 61) 46 46 0.

