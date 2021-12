Wolfsburg

Einbruch am Wohltberg: Unbekannte sind am Freitag zwischen 16.45 und 17.25 Uhr in eine Wohnung in der Posener Straße eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben, sei derzeit noch unklar, sagt die Polizei.

Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter über die rückwärtige Seite des Gebäudes in das Mehrfamilienhauses. Sie kletterten auf den Balkon im Obergeschoss und öffneten mit brachialer Gewalt ein Fenster. Durch das gewaltsame Eindringen wurde ein Sachschaden im mindestens vierstelligen Bereich verursacht.

Wohnung in der Posener Straße durchwühlt

Anschließend durchsuchten die Unbekannten sämtliche Wohnräume. Die Wolfsburger Polizei ermittele jetzt, ob und wie viel Beute gemacht wurde. Die Täter verschwanden unerkannt. Die Polizei hat den Einbruch aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, oder Passanten verdächtige Personen oder Geräusche bemerkt haben.

Lesen Sie auch:

Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361)46460 entgegen.

Von der Redaktion