Wohnungseinbruch in der Innenstadt: In der nacht zu Dienstag verschafften ich Ganoven gewaltsam Zutritt in die Wohnung in der südlichen Porschestraße nahe des Hollerplatzes. Die Beute: ein Laptop mit Ladekabel und Tasche. Die Polizei ermittelt.

Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagmorgen, 10 Uhr. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mindestens 1500 Euro belaufen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die unbekannten Täter im angegebenen Zeitraum scheinbar ungehindert in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses im Bereich der Porschestraße zwischen Hollerplatz und Südkopfcenter.

Wolfsburg: Einbrecher brechen Wohnungstür gewaltsam auf

Anschließend begaben sie sich zu der im Obergeschoss gelegenen Wohnung und öffneten mit brachialer Gewalt die Wohnungstür. Dort betraten sie die Räume und entwendeten den Laptop.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Telefon 05361/ 4646-0.

