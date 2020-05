Hohenstein

Diebe haben bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Händelstraße Elektrogeräte im Wert von 2000 Euro erbeutet. Das teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 7.30 und 11.30 Uhr. Die unbekannten Täter klauten einen Flachbildfernseher, eine Spielekonsole und eine Drohne. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Die Täter kamen über einen Laubengang zur Wohnung und öffneten gewaltsam ein Fenster. Sie flüchteten unerkannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute zu transportieren. Die Polizei bittet um Hinweise: (05361) 46 46 0.

Von der Redaktion