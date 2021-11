Einbruch in Kreuzheide: Täter knacken Terrassentür und stehlen Geld

Kreuzheide

Einbruch in der Nordstadt: Unbekannte stiegen am Sonntag in ein Wohnhaus in der Emil-Nolde-Straße ein und ließen Bargeld mitgehen.

Nach Ermittlungen der Polizei nutzten die Täter am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr die Abwesenheit der Hauseigentümerin aus, um in das Einfamilienhaus einzubrechen. Als die Bewohnerin nach drei Stunden wieder nach Hause zurückkehrte, bemerkte sie eine offene Terrassentür. Bei der ersten Überprüfung fiel ihr auf, dass Schränke durchwühlt wurden und etwas Bargeld fehlte. Sofort verständigte die Frau die Polizei, die umgehend mit der Spurensicherung begann.

Die Ermittlungen dauern an. Die Ermittler des 2. Fachkommissariates hoffen auf Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05361/46460.

Von der Redaktion