Wolfsburg

Einbrecher sind am Wochenende in ein Fachgeschäft für Hörgeräteakustik am Nordkopf eingestiegen. Die unbekannten Täter durchsuchten Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute und erbeuteten etwas Münzgeld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Einbruch in die Geschäftsräume von Hörgeräte Saalfeld in der Porschestraße ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über die rückwärtige Seite in das Gebäude“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. In einem Flur brachen die Täter eine Nebeneingangstür zu dem Geschäft auf. Dort hatten sie es offenbar auf Bargeld abgesehen – viel zu holen gab es aber nicht. „Durch das Aufbrechen der Tür ist wahrscheinlich ein höherer Schaden entstanden“, sagte Geschäftsführer Peter Adolf.

Hinweise von Zeugen an die Polizei in der Heßlinger Straße unter Tel. (0 53 61) 46 46 0.

Von der Redaktion