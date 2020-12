Detmerode

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in die Garage eines Einfamilienhauses in der Hinrich-Kopf-Straße eingebrochen. Dort ließen sie nach Polizeiangaben zwei Kompletträder mitgehen.

Die Hausbesitzer wurden gegen 0.35 Uhr auf das offen stehende Garagentor aufmerksam und entdeckten den Diebstahl. Laut Polizei waren die Täter über die Hinrich-Kopf-Straße auf das Grundstück gelangt, wo sie das Garagentor aufbrachen. „Möglicherweise wurden sie gestört oder fühlten sich entdeckt, denn sie ließen zwei Kompletträder zurück“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Der Schaden dürfte sich auf 2000 Euro belaufen.

Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Tel. (0 53 61) 46 46 0.

