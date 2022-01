Unbekannte sind am Wochenende in eine Boutique an der Goethestraße eingebrochen: Sie machten sich mit dem Inhalt der Kasse und Kleidungsstücken davon.

Polizei im Einsatz: Unbekannte sind am Wochenende in ein Bekleidungsgeschäft an der Goethestraße in Wolfsburg eingebrochen. Quelle: Robert Michael/dpa