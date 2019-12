Wolfsburg

Die Täter gelangten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in ein Mehrfamilienhaus am Schachtweg und öffneten mit brachialer Gewalt die Eingangstür zu einer Arztpraxis. Beim Durchsuchen der Räume fanden sie zwei Geldkassetten, in denen sich aber kein Bargeld befand. Sie flüchteten unerkannt.

Die Tatzeit lag zwischen 14.30 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag. Auf welche Weise die Einbrecher in das Haus gelangten, ist noch unklar. Wie hoch der Schaden in den Praxisräumen tatsächlich ist, sollen die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion